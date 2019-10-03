Овочі різко подорожчали: скільки коштують зараз і як зміняться ціни на продукти

В Україні з початку осені істотно зросли ціни на овочі. Згідно з даними Держстату, ще в серпні ціни на продукти зросли в середньому на 8% у порівнянні з липневими показниками. Правда, в кінці літа овочі подешевшали, а ось з приходом осені зростання цін відновилося. Як змінилися ціни, чому продовжують дорожчати овочі і чого чекати найближчим часом, повідомляє "Сьогодні".

Чому зросли ціни на овочі

Цього року через складні погодні умови урожай в Україні залишав бажати кращого. Так, раніше ми писали, що раніше ми писали, що експерти не виключали дефіцит овочів, фрукт і ягід і прогнозували ціни втричі вищі, ніж минулого року.

"Високі температури, які спостерігаються сьогодні, можуть бути катастрофічними. На що це може вплинути? Може статися брак продовольчої картоплі", – розповідав заступник директора з наукової роботи з питань селекції і насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига.

Літній сезон був бідним на дощі, а посуха, високі температури і сильні вітри не сприяють гарному врожаю. Через нестабільну погоду істотно постраждали врожаї картоплі, капусти, перцю і томатів.

Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі сайту "Сьогодні" зазначив, що цього сезону були погані врожаї, тому і спостерігається зростання цін на овочі та фрукти.

"На жаль, наш аграрний сектор технічно досить слабкий і дуже залежить від природно-кліматичних умов. Чи є дощ, чи є посуха, чи буде урожай, чи не буде. Все це відчувається саме на продуктах садівництва і овочах", – зазначив Кушнірук.

Експерт зазначає, що, звичайно, можна використовувати системи крапельного зрошення, але вони досить дорогі і встановлювати їх є сенс лише на власних землегосподарствах, щоб все це окупилося і давало відчутні результати.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, в коментарі сайту "Сьогодні"розповів, що ціни на продукти в Україні зараз вищі, ніж в сусідніх країнах. Саме тому ми імпортуємо велику кількість овочів.

"Так, картопля в Україні дорожча, ніж в Польщі, на 40%, і набагато дорожча, ніж в Білорусі. Але сюди їде білоруський і польський імпорт. І ця ціна, яка зараз є у нас, вона нижче, ніж була в липні, тому певною мірою є навіть зниження ціни", – пояснив експерт.

Він додав, що, якщо гривня різко впаде, то це вирівняє нас по відношенню до Європи. І до долара наші ціни будуть дешевше. А якщо зараз порівнювати з оптовим ринком поляків, то практично за всім асортиментом у нас ціни вищі, ніж там.

Як змінилися ціни і що буде далі

Через поганий врожай та дефіцит деяких овочів Україні довелося нарощувати імпорт. І за підсумками сезону 2018-2019 рр. (серпень-липень) імпорт овочевої продукції в Україні істотно перевищив попередній рекорд, який був встановлений в сезоні 2009-2010 років.

"Тоді імпорт овочів до країни за сезон вперше перевищив 200 тис. тонн і становив 208,5 тис. тонн. Відтоді обсяг імпорту овочів навіть не наближався до позначки в 200 тис. тонн, але минулого сезону він перевищив попередній рекорд відразу на 27% і досяг 264,1 тис. тонн", – зазначили аналітики EastFruit

Найбільше Україна імпортувала томати, цибулю, перець і огірки. І за обсягом імпорту лідерство вперше в історії захопила цибуля ріпчаста, якої за минулий сезон було ввезено цілих 87 тис. тонн – в 26 разів більше, ніж попереднього сезону. Крім цього, було імпортовано 66 тис. тонн помідорів, 18,3 тис. тонн товарної картоплі, 14,7 тис. тонн огірків, 11,8 тис. тонн перцю, 9,5 тис. тонн різних видів капусти і 7,5 тис. тонн моркви.

За даними моніторингу Української Асоціації постачальників торговельних мереж, серед овочів лідером з подорожчання стала картопля, ціна на яку зросла більш ніж вдвічі за останній рік і на початок вересня її ціна в середньому становила 15,8 грн за кілограм, тоді як минулого року вона коштувала близько 7 грн.

Капуста подорожчала на 13%, і середня ціна на вересень становить 9 грн за кілограм, цибуля зросла на 24% і коштує 10,6 грн, буряк зріс в ціні на 12% і коштує по 8,2 грн за кілограм, а ось морква, навпаки, подешевшала на 31% і зараз її можна купити в межах 10 грн за кілограм, хоча минулого року, за даними Держстату, в цей час її ціна перевищувала 15 грн.

Експерти впевнені, що ціни на овочі продовжуватимуть своє зростання і до наступного сезону ситуація не зміниться.

"Ціни на овочі та фрукти зростатимуть, а імпорт дорожчатиме. А внутрішні ціни вже формуватимуться виходячи з цін на імпорт. До наступного сезону ситуація не зміниться, навпаки, взимку частина овочів може навіть подорожчати, та ж картопля, капуста, морква. Тобто всі ті позиції, які вирощуються на відкритому ґрунті", – прогнозує Борис Кушнірук.

Олег Пендзин також прогнозує подорожчання.

"Ті ціни, які є зараз – це мінімальні ціни, які будуть у нас на овочі, а до зими, найімовірніше, ціни підуть вгору. Але верхньою межею зростання ціни на всю борщову групу овочів є у нас ціна наших найближчих сусідів, плюс транспортні витрати. Коли минулого листопада у нас дуже сильно зросла ціна на цибулю, майже на 200% порівняно з позаминулим роком, то до нас поїхала цибуля з Казахстану. Цього року, вперше в історії України, до нас поїхала білоруська картопля, тому що картопля в Україні була дорожче на 35%", – підсумував Пендзин.

Як повідомляли Українські Новини, купити овочі на зиму вигідніше ніж "капусту". Також Україна відновлює поставку фруктів і овочів до ЄС.