В Украине из-за неурожая подорожает картофель и овощи на борщ

В этом году в Украине ожидается неурожай картофеля и других овощей борщового набора. Об этом сообщает AgroNews.

"В Украине уменьшилась площадь посева картофеля, так как это не экспортная культура. Кроме того, сажать его на юге страны бесперспективно, так как там очень низкая урожайность. В этом году плохой картофель из-за негативных погодных условий. Он образует клубни на глубине 10-20 см. Если температура почвы выше 25° С, то клубни уже не образуются. Худший урожай картофеля в этом году будет на юге и в центре страны. Соответственно, следует ожидать его подорожания ", - сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.



Также она уточнила, что урожай овощей борщового набора будет намного ниже, чем в прошлом году.



"Сказать, что урожай овощей пострадал, не могу. Однако урожай будет намного ниже из-за плохих условий для опыления. Также негативно повлияли колебания температуры. Для овощей борщевого набора нужно, чтобы ночью температура воздуха была выше 6° С. Если она опускается ниже, то овощи портятся. Соответственно, в этом году пострадало качество и количество овощей для борщевого набора, а это значит, что цены на него вырастут", - резюмировала она.



Как сообщали Українські Новини, борщевой набор в июле подешевел на 19 гривен.



Ранее стало известно, что ингредиенты на окрошку резко подорожали. Один из ингредиентов - картофель стал дороже на 86,2%.



Тем временем драники стали самым популярным блюдом среди украинцев.