Купить овощи на зиму выгоднее чем "капусту": куда украинцам вложить сбережения

На этой неделе придет календарная осень — пора делать запасы на зиму. Потратить на заполнение закромов в этом году придется намного больше, чем в прошлом из-за закупок помидоров и картофеля. По словам экспертов агрорынка, главная причина роста цен на овощи — неурожай.

Издание "Сегодня" подсчитало, насколько опустеет кошелек семьи из трех человек, решивших прямо сейчас приобрести впрок то, что может сохраниться до весны. А также оценили, что выгоднее: вложиться в картошку-морковку, купить доллары или положить в банк гривни, чтобы на заработанные проценты покупать более дорогое, но свежее, и не возиться с перевозкой и переборкой запасов.

/ Фото: Сегодня

Как видно из инфографики, цены на продукты за год изменились разнонаправленно: картофель и помидоры подорожали по сравнению с прошлым годом почти втрое, до 16 грн/кг и более, лук подешевел, свекла примерно в той же цене, морковь стоит чуть больше. По словам эксперта агрорынка Александра Хорева, после ценового бума на лук (до 40 грн/кг), аграрии в этом сезоне намного увеличили площади под его посадку, что к концу лета в совокупности с хорошим урожаем тут же сказалось на ценах. Сейчас в крупном опте качественная "цыбуля" идет по 4,5—5 грн/кг, в мелком (мешками на рынках) — по 8—10, в рознице — по 10—12. Аналогичная ситуация с капустой: рынок переполнен, цены упали в крупном опте до 3,5—4 грн/кг.

Аналитик плодоовощных рынков Восточной Европы оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман подсчитала, что овощи борщнабора подешевели в августе на 20%. Цены на морковь ниже в 1,5 раза, чем год назад, свекла продается по прошлогодним ценам — 6—6,5 грн/кг. Картофель взлетел в цене из-за неорганизованности рынка: 98% "второго хлеба" выращивается в частных хозяйствах, поэтому селяне сейчас диктуют цены — даже в глубинке за ведро клубней (7—8 кг) просят 100 грн. Дорогие в этом году и помидоры: грунтовые томаты, пригодные для домашней консервации плодов и сока, стоят 20 грн/кг и более, это втрое больше, чем год назад.

Эксперты единодушны: за картофель в этом году придется переплатить, а вот помидоры могут еще подешеветь.

"Сейчас цены на борщовый набор самые низкие, поэтому те, у кого есть условия для хранения, например, погреб, уже могут делать запасы, это касается и картофеля, цена на который в сентябре если и упадет, то незначительно, — говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Точно подешевеют помидоры за счет поспевания поздних сортов, поэтому закупки для консервации надо делать, когда цена на плодоовощных рынках упадет до 12 грн/кг".

А вот Хорев прогнозирует, что не только помидоры, но и свекла, морковь, лук и особенно капуста могут еще подешеветь, поэтому закупать их впрок пока не стоит, можно подождать 2—3 недели. Что касается непортящихся продуктов из нашего перечня, это сахар и мука, то, по словам Дорошенко, целесообразно приобрести впрок на семью мешок муки нового урожая (40 кг), так как она уже не первый год устойчиво дорожает на 1—1,5% ежемесячно. Конечно, при условии, что в семье любят выпечку и пекут домашний хлеб, иначе при домашнем хранении мука через 7—8 месяцев может испортиться. Цена сахара сохранится стабильной, тем более что сезон сахароварения еще впереди и можно будет отовариться даже дешевле.

Экономисты предлагают другие варианты сбережения денег на покупку запасов: положить на гривневый вклад либо купить доллары, пока курс низкий.

"До 10% картофеля и борщнабора в погребе за зиму сгнивает, что удорожает стоимость запасов на 10%, — говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Если к концу года курс будет 28 грн/долл (сейчас 25,25), то, купив валюту сейчас и сдав в январе, на 100 долларов можно заработать до 250 грн, это 40% годовых. Овощи не вырастут в цене до весны на 40%".

На покупку впрок картофеля, корнеплодов и капусты семья потратит, с учетом расходов на доставку, 3000 грн (118 долларов). Очевидно, что 410 грн экономии мы уже имеем за счет транспортных расходов и отсутствия потерь при хранении. Получим, что при курсе 28 грн/долл удастся сберечь более 700 грн, или 23% средств, которые можно потратить на текущие закупки овощей. Гривневый вклад менее выгоден: даже при 14% годовых на 3000 грн удастся заработать 210 грн за полгода (в сумме — 620 грн), в итоге экономия на "незакупках" — 20%.

Напомним, к концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг.