Instagram вводить нову функцію для боротьби з інтернет-булінгом

Instagram буде боротися з онлайн-знущаннями в Інтернеті за допомогою нової глобальної функції "Обмежити". Це вже не перший крок у протистоянні булінгу - раніше сервіс почав компанію проти "лайкозалежності". Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор соцмережі Адам Моссері заявляв про те, що Instagram хоче очолити боротьбу з інтернет-булінгом раніше, а сама функція тестується з липня.

Нововведення допоможе приховати коментарі іншої людини під записами користувача, а також "обмежені" юзери не зможуть бачити, чи активні ви в Instagram в даний момент або прочитали їх прямі повідомлення.

"Той факт, що Instagram робить щось, краще, ніж нічого", - сказав Ренді Прилюк, професор і заступник декана в університеті Пейс, що спеціалізується на соціальних мережах і мобільному маркетингу, - "Але питання в тому, наскільки це допоможе?".

Як повідомляється, п'ятдесят дев'ять відсотків американських підлітків піддавалися знущанням або переслідуванням в Інтернеті, згідно з дослідженням Pew, проведеним в 2018 році. Інше дослідження, проведене некомерційною групою по боротьбі з знущаннями, показало, що 42% жертв кіберзалякування у віці від 12 до 20 років сказали, що їх залякували в Instagram.

Причини, через які Instagram розробляє Restrict, полягають у тому, що молоді користувачі Instagram можуть побоюватися блокувати, відписуватись або повідомляти про хуліганів, оскільки це може погіршити ситуацію. Блокування або скасування підписки може також ускладнити відстеження поведінки хулігана.

Якщо Restrict працює за призначенням, він може запропонувати користувачам спосіб захистити себе, не повідомляючи про це людину, яка їх залякує.

Дженніфер Григіель, доцент Сіракузького університету та експерт з соціальних мереж, в свою чергу заявила, що Instagram повинен забезпечити, щоб такі функції, як Restrict, не завдавали шкоди користувачам і не мали ненавмисних наслідків, таких як подальше загострення ситуацій залякування. Григіель також рекомендує Instagram поділитися результатами своїх тестів нової функції, наприклад, чи знизила вона знущання.

Як повідомляли Українські новини, Facebook зупиняє погоню користувачів за лайками.

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