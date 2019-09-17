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17 сентября 2019, вторник, 08:55 25
Общество 2019-09-17T08:57:02+03:00
Українські Новини
В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе

В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе

Буллинг. Фото: medbooking.com
Буллинг. Фото: medbooking.com

С понедельника в Украине стартовала неделя противодействия буллингу в школе. Об этом сообщает Министерства юстиции Украины в Facebook.

В этот период по всей Украине пройдут мероприятия для информирования школьников, их родителей, учителей и других участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинг (травля) и выработки в обществе неравнодушия к проблеме буллинг.

В программе будут кинопоказы под открытым небом, танцевальный флешмоб, интерактивные театральные постановки и другое.




Как сообщали Українські Новини, певица Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе.

Ранее в Украине вынесли первый приговор за буллинг

При этом закон о противодействии буллингу вступил в силу.

В январе 2019 года в школе Киевской области жестоко избили 9-классницу.

Кроме того, Верховная Рада ввела штраф до 3 400 гривен за буллинг (травлю).

Также бориспольский суд оконфузился, назвав буллинг "боулингом". 

Тем временем в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя.




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