В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе

С понедельника в Украине стартовала неделя противодействия буллингу в школе. Об этом сообщает Министерства юстиции Украины в Facebook.\r\nВ этот период по всей Украине пройдут мероприятия для информирования школьников, их родителей, учителей и других участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинг (травля) и выработки в обществе неравнодушия к проблеме буллинг.\r\nВ программе будут кинопоказы под открытым небом, танцевальный флешмоб, интерактивные театральные постановки и другое.Как сообщали Українські Новини, певица Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе.Ранее в Украине вынесли первый приговор за буллинг. При этом закон о противодействии буллингу вступил в силу.В январе 2019 года в школе Киевской области жестоко избили 9-классницу.\r\nКроме того, Верховная Рада ввела штраф до 3 400 гривен за буллинг (травлю).Также бориспольский суд оконфузился, назвав буллинг "боулингом". Тем временем в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя.\r\n