В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе

С понедельника в Украине стартовала неделя противодействия буллингу в школе. Об этом сообщает Министерства юстиции Украины в Facebook.

В этот период по всей Украине пройдут мероприятия для информирования школьников, их родителей, учителей и других участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинг (травля) и выработки в обществе неравнодушия к проблеме буллинг.

В программе будут кинопоказы под открытым небом, танцевальный флешмоб, интерактивные театральные постановки и другое.







Как сообщали Українські Новини, певица Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе.



Ранее в Украине вынесли первый приговор за буллинг.



При этом закон о противодействии буллингу вступил в силу.



В январе 2019 года в школе Киевской области жестоко избили 9-классницу.

Кроме того, Верховная Рада ввела штраф до 3 400 гривен за буллинг (травлю).



Также бориспольский суд оконфузился, назвав буллинг "боулингом".



Тем временем в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя.











