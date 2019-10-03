Бензин почав дорожчати після обвалу цін: прогноз вартості пального на жовтень

У вересні ціни на пальне почали знижуватися, але з другої половини місяця знову підвищилися. Експерти пов'язують це з внутрішніми проблемами в Україні. Незважаючи на те, що гривня зміцнилася, є інші чинники, які будуть впливати на вартість бензину, дизельного палива і автогазу. Яких цін чекати автовласникам у жовтні, повідомляє "Сьогодні".

Ціни на пальне зупинилися

Ціни на автомобільне пальне майже не змінилися у вересні. Хоча до середини місяця ціни вони опускалися, до кінця – повернулися до показників останніх чисел серпня.

Ці коливання пов'язані з внутрішньою ситуацією в Україні. У липні Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт скрапленого газу та дизпалива з Росії. З серпня за ввезення дизеля треба платити спецмито 3,75%, у жовтні воно виростає до 4%. Тому трейдери почали перебудовувати поставки. Замість трубопроводу пальне тепер постачають морем.

Для цього потрібна злагоджена робота портів та залізниці. І перші і другі працювали не гладко, каже Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. Танкери не виходить розвантажувати швидко, поїзди з вагоноцистернами не приїжджають вчасно.

Ціни на пальне (вересень 2018-2019). Інфографіка: Infogram

"Якби в середині цього місяця вийшло нормально розвантажувати танкери і проводити потяга з нафтопродуктами, то ціни б втрималися на рівні середини місяця. Але локомотивна тяга і вагоноцистерны подаються з перебоями. Потяги з пальним простоюють тижнями у вузлових станціях залізниці. Південний порт зараз не працює, оскільки не можуть розмитнити пальне з танкера, який прийшов з-за невідповідності (за висновком митниці) якості палива, яке він привіз. Херсонська нефтеперевалка теж не працює. Ризики переривання поставок, дефіциту призвели до зростання цін з середини місяця на 10 копійок за літр за дизпаливо і на 15 копійок по зрідженому газу. І це не межа. Якщо проблеми з розмитненням і залізничними поставками збережуться, в жовтні ми будемо мати проблеми", - каже Марунич.

Як будуть поводити себе ціни в жовтні

Гривня зміцнилася, але і ціни на зовнішньому ринку зросли приблизно на одну і ту ж величину.

"Щодо дизелю з'явилися штучні проблеми. На жовтень ми можемо недоотримати 120-150 тис. тонн дизелю. Очікування на ринку не дуже приємні. Але, як ми бачимо, для споживача нічого не змінилося, є тенденція до зниження цін", - зауважує Леонід Косянчук, експерт енергоринку.

За словами експерта, дефіцит на рівні четвертої частини споживання дизпалива в Україні вже помітний, і пов'язаний він зі спецмитом на імпорт російського дизелю і скрапленого газу. Залізниця, як уже зазначалося, не здатна забезпечити обсяги, які споживає Україна.

"Є проблеми на митниці. Чомусь блокується розвантаження судів в портах Чорного моря. Таким чином штучно блокується альтернативний шлях поставок дизпалива в Україні. Чим це закінчиться - скручуванням шлангів на деяких мережах або подорожчанням? На ціноутворення сильно впливає попит і пропозиція - так реагує будь-який ринок", - додає Косянчук.

Бензин більш диверсифікований, тому з ним не буде ризиків, відзначають експерти. Однак ціни на кордоні ростуть і це може привести до його подорожчання.

Схожа ситуація з автогазом. Ціна після зниження повернулася на колишній рівень - до 11,60, але з 1 жовтня збільшилося мито на російський скраплений газ, а це впливає на весь імпорт.

"Трейдери, щоб згладити свої витрати, законтрактували багато газу і жовтень буде профіцитним. Цей профіцит буде тягнути вниз. Інший фактор буде впливати на подорожчання. Є прогноз зі зростання курсу долара, і ще подорожчання зрідженого газу в Середземному морі. Тобто імпортна ціна буде рости. Але в найближчі перспективи ніяких передумов до подорожчання газу немає, як і для падіння цін. Рівень, на якому він є сьогодні - об'єктивний", - зазначає Косянчук.

Чому долар падає, а ціни на пальне не змінюються?

Трейдер купує пальне за валюту, держава нараховує податки на паливо в євро - валюті, яка по Україні не ходить, і перераховується за курсом Нацбанку. А потім оператори через міжбанк пробують за виручені від продажу гривні купити євро, щоб закупити нову партію. До того ж щомісяця на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро, тобто залежить від стабільності гривні. Коли національна валюта падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, через що доводиться піднімати ціни.

Але на вартість бензину в Україні впливає не тільки валюта. В Україні ціни на нафтопродукти - бензин, дизпаливо - залежать від їх вартості в Білорусі, Росії та Литві. Більше половини експорту палива припадає на ці три країни. В Україні переробляється не так багато нафти, щоб ці обсяги впливали на ціни.

Зараз спостерігаються дві протилежні тенденції. Їх потрібно враховувати разом.

"Вартість нафтопродуктів зросла суттєво. За останній місяць - плюс 4%. Зміцнення гривні мало б призвести до зниження вартості пального, але через зростання цін на кордоні (а ми імпортуємо більшість нафтопродуктів) цінники на стелах залишилися на рівні, який сформувався в середині вересня. Якби не внутрішні проблеми, ціни, може, і знизилися б, щоб стимулювати попит. Але проблеми з поставками залишаються, і трейдери їх закладають як ризики в ціну. Тому ми бачимо повільне зростання, яке, швидше за все, продовжиться в жовтні", - резюмує Геннадій Рябцев.

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