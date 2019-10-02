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02 жовтня 2019, середа, 21:54 12
Силові структури 2019-10-02T22:46:44+03:00
Українські Новини
Колишньому депутату Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном

Колишньому депутату Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном

Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради, екс-президентові державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю про підозру у заволодінні чужим майном.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у середу детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Микитасю про підозру за ч. 5 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з колишнім командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодінням нерухомістю Національної гвардії.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ (далі реорганізовано в Головне управління Нацгвардії ) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 місць на парковці.

Однак згодом 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник будувала на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир на 81 мільйон гривень менше тієї, в яку оцінено квартири, які повинні була отримати Нацгвардія спочатку. У травні 2019 НАБУ повідомило про підозру у вчиненні злочину спільникам Микитася. Розслідування справи детективи НАБУ проводять з грудня 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Микитась вдарив голову ОТГ в Чернігівській області і розбив його телефон. Пізніше ДБР повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві.

Раніше Максим Микитась і його дружина задекларували 328,6 млн доходів за 2017 рік.

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