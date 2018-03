Депутат Верховной Рады Максим Микитась (группа "Воля народа) задекларировал 6,5 млн гривен, его жена - 328,6 млн доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

210 тыс. гривен дохода Микитася составила зарплата, 2 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 30 тыс. гривен - наследство от отца, а 4,3 млн гривен - проценты от вкладов в Укргазбанке и Асвио банке (Чернигов).

Депутат задекларировал 30 млн гривен и 6 млн долларов наличных средств, 277 тыс. гривен на счету в Укргазбанке (в 2016 году - 2 млн долларов) и 496 гривен - в Асвио Банке (в 2016 году - 25 млн гривен).

Микитась задекларировал 2 земельных участка площадью 1 048 и 151 кв. м, жилой дом (103,8 кв. м) в Киеве, а также автомобиль Mercedes-Benz S500 4 Matic 2013 года выпуска за 2,6 млн гривен.

Кроме того, в 2017 году он приобрел автомобиль Land Rover Range Rover (L405) 2017 года выпуска за 5,2 млн гривен.

Также Микитась задекларировал большое количество наручных часов, мебель, набор картин и книг.

Депутат владеет компаниями "Укрбуд", "Укрбуд Девелопмент", а также Bazert Development LLP (Великобритания), Plars Trading и Orleya Limited (обе - Белиз), Celestis Consulting (Эстония), Crone Concept Co Ltd и KS C and C Co. Ltd (обе - Южная Корея).

Супруга Микитася Наталия задекларировала 63 тыс. гривен зарплаты в "Укрбуд Девелопмент", 908 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, 225,5 млн гривен дивидендов от компании "Укрбудмонтаж", 100 млн гривен - заем от финансовой компании "Укрпереказ", а 2 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также она задекларировала 4 млн гривен и 300 тыс. долларов наличных средств и 2,1 млн гривен на счету в Укргазбанке.

Жена владеет 4 квартирами, 7 земучастками, 2 дачными домами, а также арендует нежилое помещение в Киеве.

Кроме того, она указала 17 несданных в эксплуатацию нежилых помещения общей площадью 4 172 кв. м.

Также жена задекларировала автомобиль Mercedes-Benz S500 2014 года выпуска, наручные часы, браслеты и кольца с бриллиантами.

Она владеет компаниями "Эксимгруп Лимитед" и "Укрбудмонтаж".

Как сообщали Українські Новини, Гройсман задекларировал на 800 тыс. грн больше Порошенко.