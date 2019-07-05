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05 июля 2019, пятница, 16:24 575 Видео
Политика 2019-07-05T16:24:40+03:00
Українські Новини
Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон

Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон

В селе Любеч Репкинского района Черниговской области произошло столкновение между скандальным киевским застройщиком, народным депутатом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком. Об этом сообщает "UA Чернигов".

"На видео вы видите словесную перепалку между Максимом Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета. Слышно, что Максим Микитась ругается на Сергея Пинчука и угрожает ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, Максим Микитась отбирает у Сергея Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену", - сообщает черниговское медиа.

Как сказал в комментарии "UA: Чернигов" сам Сергей Пинчук, после инцидента с Максимом Микитасем он вызвал скорую.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Юлии Ковтун, в полицию поступил вызов о данном конфликте. Полиция приехала на вызов и установила свидетелей происшествия. Сейчас в полиции ждут следователей Государственного бюро расследований.

"Мы пытаемся получить комментарий представителей Максима Микитася. Его пресс-секретарь Елена Терехова сказала, что ничего об этом не знает", - рассказали в "UA Чернигов".
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