Долар впевнено зміцнюється: експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз

Після тривалого зростання, який стався всупереч сезонним закономірностям, на початку жовтня гривня різко девальвувала до долара. Чому "американець" раптово підскочив і чи варто говорити про початок нового курсового тренду, повідомляє "Сьогодні".

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, гривня обвалилася, зокрема, через скорочення інтересу іноземних інвесторів до українських держоблігацій (ОВДП). Це, в свою чергу, відбулося через перехід Мінфіну на "короткі" облігації.

"Та ситуація, яка була, вона була нестандартною. Курс гривні зміцнювався в той час, коли він ніколи не зміцнювався. На це впливали та іноземці, які заходили в ОВДП... Минулого тижня було інвестовано в українські ОВДП 500 млн доларів, а вчора (1 жовтня, - ред.) був аукціон – і майже ніхто не прийшов. До того ж Мінфін анонсував, що до кінця року не буде пропонувати великі обсяги тих цінних паперів, які цікавлять західних інвесторів (довгострокових, - ред.)", – пояснює Фурса.

Другим фактором, продовжує Фурса, стало зниження оптимізму українців щодо перспектив вітчизняної економіки. Фахівець припускає, що девальваційний тренд гривні вже розпочався, однак точно спрогнозувати поведінкові настрої суспільства все ще важко.

"Зараз дуже багато психологічного чинника, що сильно заважає. Якщо взяти просто економіку, то гривня має продовжувати рух у бік падіння – до рівня, який очікували раніше – близько 27 грн/дол. на кінець року", – зазначив інвест-банкір.

На думку аналітика "Альпарі" Максима Пархоменка, українська валюта просіла через невизначеність у питанні співпраці з МВФ (Міжнародним валютним фондом), головним кредитором і фінансовим партнером України.

"В основі зниження курсу гривні лежить пауза [у відносинах з МВФ]. Ця подія не могла дати позитивного впливу на курс. У зв'язку з цим впав попит на гривню і, як наслідок, аукціон [з продажу ОВДП] буде не найуспішнішим", – говорить аналітик.

За його словами, доки Україна не відновить співпрацю з фондом, приплив іноземних резидентів буде зупинений. До речі, сприйняття України як ризикового середовища вже відбилося на вартості страховки на випадок дефолту (CDS), зазначає Пархоменко.

"Надалі важливо буде дивитися на динаміку майбутніх аукціонів Мінфіну, а їх тенденція буде визначена рівнем співпраці з МВФ. Зрозуміти умови й можливості роботи з нами ми зможемо вже до кінця наступного тижня", – прогнозує експерт.

Фінансовий аналітик ICU Михайло Демків називає головним чинником різкого падіння гривні - девальваційні очікування з боку гравців ринку.

"Тривале зміцнення гривні не могло тривати вічно, на якомусь етапі курс повинен був стабілізуватися. І чим більше він зміцнювався, дійшовши в результаті до пікових 14,9% зниження курсу гривні щодо до долара, тим сильніше були очікування відскоку", - сказав Михайло Демків.

Він припустив, що негативно на гривню могли подіяти і судові процеси навколо раніше націоналізованого банку.

"Відносно невеликий, якщо порівнювати з попередніми аукціонами, попит на ОВДП з боку нерезидентів змусив багатьох нервувати - чи не загубили іноземні інвестори свій інтерес до гривні після від'їзду місії МВФ і невизначеність долі Приватбанку. Я не виключаю, що деякі учасники ринку сприйняли це, як сигнал до купівлі долара", - зазначив Демків.

А ось збільшення Нацбанком плану скупки валюти на міжбанку навряд чи відіб'ється на кореляції гривні до долара, вважають фахівці.

"Приймаючи рішення про збільшення обсягів планової покупки, Нацбанк оцінює розмір пропозиції валюти. З огляду на, що його збільшили наполовину, регулятор впевнений, що такий обсяг не матиме значного впливу на курсоутворення", - вважають в ICU.

Втім, доктор економічних наук Володимир Лановий вважає і нинішні стрибки курсу гривні до долара недозволеними.

"Неприпустимим є такий стрибок! Це у них [керівництва НБУ і уряду] потрібно запитати [чому долар "підскочив"], оскільки вони оператори на внутрішньому ринку, могли б не допускати - виходити з гривневими інтервенціями. Такі скачкоподібні ревальвації - завдають серйозної шкоди економіці. Якщо і допускати ревальвацію - то дуже плавно і передбачувано", - сказав економіст.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок. Тим часом у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.