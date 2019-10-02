Незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко три роки тому мав намір підписати її

Колишній Президент України Петро Порошенко мав намір підписати "формулу Штайнмайєра". А зараз називає її "капітуляцію" країни. Про це свідчить відео, яке опублікував "Главред".

"Було окреме обговорення питання підготовки до виборів, і домовилися продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп, роботу з підготовки концепції виборчого законодавства, імплементації так званої "формули Штайнмайєра", - заявляв в 2016 році п'ятий глава держави.



А зараз Порошенко активно критикує "формулу Штайнмайєра" і називає "російською вигадкою".



"Ніякої "формули Штайнмайєра" не існує в природі. Це все російська вигадка", - заявив екс-президент.







Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

Раніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського.