підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 18:42 7
Політика 2019-10-02T19:16:49+03:00
Українські Новини
Рада хоче створити Бюро фінансових розслідувань

Рада хоче створити Бюро фінансових розслідувань

Верховна Рада має намір створити Бюро фінансових розслідувань. За ухвалення законопроекту №1208-2 в першому читанні проголосували 270 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується створити Бюро фінрозслідувань, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше 7 теруправлінь.

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.

Керівник Бюро фінрослідувань призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 строків підряд.

Міністр може оголошувати конкурс на цю посаду.

Керівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну чи економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.

Працівники бюро не мають права бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників і майно в партійних, групових чи особистих інтересах.

Як повідомляли Українські Новини, депутатів будуть позбавляти компенсації за прогули Ради.

Також у Раді хочуть ввести електронний документообіг.

Більше новин про: Кабмін Верховна Рада бюро фінансових розслідувань

Архів
Новини
Імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля, – екс-голова НКРЕКП 19:34
Меркель заявила, що саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі 19:22
Чернігівська влада не може "віддерти" портрети Сталіна і Леніна з водонапірної вежі 19:21
У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату 19:06
Бойко назвав ринок землі "дорогою до рабства" 19:02
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
Імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля, – екс-голова НКРЕКП 19:34
Бізнес попереджає владу про катастрофічні наслідки прийняття законопроекту №1210, - ЗМІ 10:28
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok