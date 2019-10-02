Рада хоче створити Бюро фінансових розслідувань

Верховна Рада має намір створити Бюро фінансових розслідувань. За ухвалення законопроекту №1208-2 в першому читанні проголосували 270 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з документом, пропонується створити Бюро фінрозслідувань, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше 7 теруправлінь.\r\nГранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.\r\nКерівник Бюро фінрослідувань призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 строків підряд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМіністр може оголошувати конкурс на цю посаду.\r\nКерівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну чи економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.\r\nПрацівники бюро не мають права бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників і майно в партійних, групових чи особистих інтересах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутатів будуть позбавляти компенсації за прогули Ради.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож у Раді хочуть ввести електронний документообіг.