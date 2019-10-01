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01 октября 2019, вторник, 21:15 293
Верховная Рада и партии 2019-10-01T21:42:52+03:00
Українські Новини
Депутатов будут лишать компенсации за прогулы Рады

Депутатов будут лишать компенсации за прогулы Рады

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендует Раде принять в целом законопроект №1035-2 о лишении депутатов компенсаций в случае прогулов и регистрацию путем нажатия кнопки вместо карточек. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается лишать парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае их отсутствия без уважительных причин в течение 1 месяца более чем на 1/3 пленарных заседаний или 1/2 заседаний комитета, членом которого является депутат. Решение о лишении депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Кроме этого, проектом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний. Кроме того, комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект №1036-1 об отмене оглашения депутатских запросов на заседаниях в пятницу и ограничить их количество до 2 на одной пленарной неделе, а также законопроект №1039-2 о разрешении вносить правки к законопроекту в те его нормы, которых парламентарии не касались при рассмотрении в 1-м чтении.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде хотят ввести электронный документооборот. Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020.

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