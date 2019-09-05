В Раде появился текст законопроекта по Бюро финрасследований

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает парламенту создать Бюро финансовых расследований.\r\nОб этом говорится в законопроекте №1208, зарегистрированном в парламенте 30 августа, передают Українські Новини.\r\nСогласно документу, предлагается создать Бюро финрасследований, которое будет включать центральный аппарат и территориальные управления, но не более 7 теруправлений.\r\nПредельное количество сотрудников бюро утверждается Кабминов в зависимости от роста или сокращения количества финансовых преступлений.\r\nРуководитель Бюро финрасследований назначается Кабинетом Министров по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд.\r\nМинистр может объявлять конкурс на данную должность.\r\nРуководителем бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы.\r\nРаботники бюро не имеют права: быть членами или участвовать в создании или деятельности политических партий, организовывать или участвовать в забастовках; быть поверенными третьих лиц по делам бюро; использовать бюро, его работников и имущество в партийных, групповых или личных интересах.\r\nКак сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.\r\nПредставители бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов возмущены продолжением практики предыдущих правительств из введения налоговых изменений по принципу "сегодня на сегодня".