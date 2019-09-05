В Раде появился текст законопроекта по Бюро финрасследований

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает парламенту создать Бюро финансовых расследований.

Об этом говорится в законопроекте №1208, зарегистрированном в парламенте 30 августа, передают Українські Новини.

Согласно документу, предлагается создать Бюро финрасследований, которое будет включать центральный аппарат и территориальные управления, но не более 7 теруправлений.

Предельное количество сотрудников бюро утверждается Кабминов в зависимости от роста или сокращения количества финансовых преступлений.

Руководитель Бюро финрасследований назначается Кабинетом Министров по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд.

Министр может объявлять конкурс на данную должность.

Руководителем бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы.

Работники бюро не имеют права: быть членами или участвовать в создании или деятельности политических партий, организовывать или участвовать в забастовках; быть поверенными третьих лиц по делам бюро; использовать бюро, его работников и имущество в партийных, групповых или личных интересах.

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