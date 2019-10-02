"Нафтогаз" накопичив у сховищах лише 8 млрд куб. м, а не 21, як він заявляє, - експерт

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" накопичила у своїх сховищах лише 8 млрд куб. м газу, а не 21 млрд куб. м, як сказано в офіційних заявах. Інший газ належить іншим компаніям або є буферним.

Про це заявив колишній начальник прес-служби НАК "Нафтогаз" Юрій Корольчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Компанія "Нафтогаз", яка щодня обіцяє, що врятує український народ від морозів, накопичила в ПСГ тільки 8 млрд куб. м газу. Саме 8 млрд, а не 21 млрд куб. м, які ми завжди чуємо від Коболєва. Весь інший обсяг газу - це буферний газ (6 млрд. куб. м) і газ інших компаній (7 млрд. куб. м)", - написав Корольчук.

За його словами, "Нафтогаз" юридично не оформив використання газу інших компаній в опалювальний сезон і компанії-власники такого газу (а це 7 млрд. куб. м) в зимовий період зможуть виставити йому будь-яку ціну за свій газ - хоч 400, хоч 500 доларів.

Колишній начальник прес-служби спрогнозував, що якщо угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" не буде укладена та транзит зупиниться, то кризова ситуація призведе до зростання цін на газ на ринку до 600-800 доларів за 1000 куб. м і в кінцевому підсумку за все заплатить споживач.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ.

Тим часом імпорт газу з Польщі впав у десять разів. Також Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік.