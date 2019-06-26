"Нефтегаз" может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая назначила председателем совета директоров швейцарской "дочки" Фаворова вместо Витренко, может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в августе.

Об этом сообщил журналистам председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев, передают Українські Новини.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нефтегаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он.

Также Коболев добавил, что решение финансовой проблемы "Нефтегаза" напрямую связано с решением Кабинета Министров, так как международные банки выдают кредиты под государственные гарантии.

Кроме того, он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено в июле, иначе "Нефтегаз" не успеет довести запасы газа в ПХГ до 20 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона 2019/20 года.

Как сообщали Українськi Новини, в конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях.

"Нефтегазу" необходимо привлечь 1 млрд долларов кредитных средств для выполнения плана по закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ).

Тем временем "Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в "Укртрансгазе" и других своих компаниях.