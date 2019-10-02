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02 октября 2019, среда, 15:23 570
Экономика 2019-10-02T15:28:45+03:00
Українські Новини
Импорт газа из Польши рухнул в десять раз, - "Укртрансгаз"

Импорт газа из Польши рухнул в десять раз, - "Укртрансгаз"

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" снизила в 10 раз импорт газа из Польши 23 сентября в связи с проведением запланированного ремонта польской стороной после того, как импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Импорт был снижен в связи с проведением запланированных ремонтных работ с польской стороны", - сообщила пресс-служба.

Согласно оперативным данным "Укртрансгаза", 23 сентября импорт газа был снижен в 10 раз до 316 тыс. куб. м в сутки, при этом 24 сентября импорт увеличился в 4 раза до 1,715 млн куб. м газа. При этом 28 сентября импорт был увеличен еще в 4 раза до 6,3 млн куб. м и 29 сентября до 6,5 млн куб м газа.

Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе. "Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м. 100%. ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українські Новини,  "Нефтегаз" планирует увеличить импорт газа почти на 20% в 2019. Тем временем Украина и Молдова запустят новый маршрут для импорта румынского газа.

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