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02 жовтня 2019, середа, 17:48 17
Верховна Рада і партії 2019-10-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
Космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності

Космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності

Вигляд Землі з космосу. Фото: NASA
Вигляд Землі з космосу. Фото: NASA

Верховна Рада дозволила космічну діяльність суб'єктів усіх форм власності.

За прийняття відповідного законопроекту №1071 від 29 серпня в цілому проголосували 308 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується визначити, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації всіх форм власності та організаційно-правової форми.

Документ пропонує передбачити, що державну політику у сфері космічної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (Держкосмос).

При цьому передбачено, що суб'єкт госпдіяльності, який планує зайнятися космічною діяльністю, має подати Держкосмосу декларацію про намір зайнятися такою діяльністю. При цьому запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада була готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі. Тим часом Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі.

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