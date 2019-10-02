Космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності

Верховна Рада дозволила космічну діяльність суб'єктів усіх форм власності.

За прийняття відповідного законопроекту №1071 від 29 серпня в цілому проголосували 308 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується визначити, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації всіх форм власності та організаційно-правової форми.

Документ пропонує передбачити, що державну політику у сфері космічної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності (Держкосмос).

При цьому передбачено, що суб'єкт госпдіяльності, який планує зайнятися космічною діяльністю, має подати Держкосмосу декларацію про намір зайнятися такою діяльністю. При цьому запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада була готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі. Тим часом Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі.