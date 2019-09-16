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16 сентября 2019, понедельник, 12:11 446
Политика 2019-09-16T14:45:03+03:00
Українські Новини
Верховная Рада готова открыть доступ частным компаниям к ракетно-космической отрасли

Верховная Рада готова открыть доступ частным компаниям к ракетно-космической отрасли

Img alt: украино-американский проект Антарес
Img alt: украино-американский проект Антарес

Верховная Рада Украины приняла законопроект, открывающий доступ частным компаниям к ракетно-космической отрасли

Законопроект, принятый пока только в первом чтении, регулирует деятельность частных компаний в космической промышленности, а именно, разрешает им строить ракеты и запускать их в космос без необходимости лицензирования деятельности, а лишь на основе декларации об осуществлении хозяйственной деятельности в ракетно-космической сфере. Это открывает новые возможности для украинского ракетостроения, уставшего от хронического недостатка финансирования.

Напомним, ранее космос в Украине был исключительно прерогативой государственных компаний. С момента Независимости их число сократилось с нескольких сот до 25. При этом, только 5 сегодня показывают положительную динамику. К числу ведущих относят днепровские КБ "Южное" и завод "Южмаш", а также харьковский завод систем управления "Хартрон", но и они давно не задействуют свои мощности и потенциал более чем на половину. Новый законопроект должен существенно улучшить состояние украинского космопрома за счет активного притока частного капитала.

Соответствующие изменения в законе "О предпринимательской деятельности", действующем с 1991 года, пытались принять еще в мае прошлого года, но тогда Рада 8 созыва не дала необходимого количества голосов.

Законопроект поддержали 283 народных депутата.

Как отмечают создатели окончательного варианта законопроекта, депутаты от партии "Слуга народа", в Украине достаточно высокотехнологичных компаний с частным капиталом, способных вести разработки в космической сфере. Их участие создаст конкурентную среду в отрасли, стимулирует приток иностранных инвестиций и активизирует работу профильных предприятий госсектора.

Украина, как страна, до сих пор располагающая завершенным циклом разработки, производства и использования космических аппаратов и средств, имеет все шансы вернуться в когорту ведущих космических держав.
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