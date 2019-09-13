Космической деятельностью смогут заниматься организациям всех форм собственности

Верховная Рада намерена разрешить заниматься космической деятельностью субъектам всех форм собственности.

За принятие соответствующего законопроекта №1071 от 29 августа в первом чтении проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается определить, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Документ предлагает предусмотреть, что государственную политику в сфере космической деятельности осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности (Госкосмос).

При этом предусмотрено, что субъект хоздеятельности, который планирует заняться космической деятельностью, должен подать Госкосмосу декларацию о намерении заняться такой деятельностью.

При этом предложенная законопроектом декларация является лишь инструментом для входа субъектов космической деятельности частной формы собственности на этот рынок.

Как сообщали Українськi Новини, государственный бюджет на 2019 год предусматривает сокращение финансирования Государственного космического агентства на 14,2% до 2,128 млрд гривен.