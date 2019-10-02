Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік

Президент Росії Володимир Путін допускає варіант укладання на рік договору на транзит російського газу до Європи у разі, якщо Україна не встигне впровадити європейське законодавство до 2020 року в той час, як комерційний імпорт електроенергії з Росії відновлено.\r\nПро це повідомляє російське видання РБК, передають Українські Новини.\r\nПутін повідомив, що існує два варіанти розвитку подій щодо нового договору на транзит газу. Він зазначив, що Росія готова працювати в рамках європейського законодавства і підписати договір з Україною на транзит у рамках європейського законодавства, якщо Україна встигне до кінця року імплементувати європейське законодавство.\r\n"Якщо не встигне, підпишемо з ними контракт на рік", - підсумував Путін.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія піднімала питання по справі про рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) під час тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу.\r\nТакож Росія підтвердила готовність працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту.\r\nУкраїна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.