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02 жовтня 2019, середа, 16:54 9
Світ 2019-10-02T16:55:03+03:00
Українські Новини
Потужний ураган "Лоренцо" насувається на Великобританію

Потужний ураган "Лоренцо" насувається на Великобританію

Ураган
Ураган "Лоренцо". Фото: Facebook/luis.riscado

Залишки урагану "Лоренцо", який визнаний найсильнішим штормом, коли-небудь зареєстрованим на півночі і сході Атлантики, обрушилися на Азорські острови і загрожують Великобританії. Про це повідомляє СNN.

"Лоренцо" стане першим ураганом який прямуватиме через Серединно-Атлантичний хребет з 2012 року. Незважаючи на те, що після вихідних ураган знизився з 5-ї до 2-ї категорії, очікуються пориви вітру до 169 кілометрів на годину, а висота хвиль біля узбережжя Західної Ірландії у четвер і п'ятницю може досягти більше 12 метрів. На Азорських островах очікуються опади від 25 до 50 мм.

Повідомляється, що якщо "Лоренцо" досягне Сполученого королівства Великобританії та Ірландії він перетвориться в "посттропічний" шторм, що означає втрату деяких метеорологічних характеристик, які класифікують шторм як ураган. Однак його наслідки будуть такими ж, з сильними вітрами і зливами. У зв'язку з цим, ірландський уряд скликав екстрену нараду за участю ірландської метеорологічної служби.

Ден Сурі, головний метеоролог британського Метеорологічного бюро, заявив, що, хоча існує невизначеність щодо подальшого руху урагану після його проходження через Азорські острови, Метеорологічне бюро тепер все більше переконується, що залишки Лоренцо будуть рухатися в бік Великобританії.

За словами метеоролога, в даний час очікується сильний вітер у західній частині Ірландії, з ризиком виникнення у четвер прибережних штормів в Північній Ірландії і західній Шотландії. У п'ятницю очікується удар по Уельсу і південному заході Англії.

"Екс-Лоренцо також принесе сильні дощі у північно-західні райони Великобританії до четверга і п'ятниці, особливо в Північній Ірландії, західній Шотландії, центральній Англії та Уельсі", - сказав Сурі.

Як повідомляли Українські новини, з-за урагану "Лоренцо" судно "Bourbon Rhode" з українцями на борту затонуло.

Також, з-за повені в кількох штатах Індії загинули вже більше 100 осіб.

Раніше у Львові пронісся сильний ураган, який супроводжувався дощем.

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