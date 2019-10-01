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01 октября 2019, вторник, 13:07 49
Происшествия 2019-10-01T13:08:06+03:00
Українські Новини
По Львову прокатился мощный ураган: повалены деревья, остановился электротранспорт

По Львову прокатился мощный ураган: повалены деревья, остановился электротранспорт

Во Львове вечером 30 сентября пронесся сильный ураган, который сопровождался дождем. Непогода нанесла значительный ущерб. Об этом сообщает ТСН во вторник, 1 октября.

"Мощный дождь и ветер повалили с десяток деревьев. Некоторые попадали на припаркованные машины, другие – перегородили проезд транспорта по нескольким улицам. Еще несколько стволов упали на электропровода. В итоге в городе на время остановился электротранспорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, рухнувшая металлическая конструкция парковки одного из супермаркетов повредила сразу два автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.

Штормовое предупреждение во Львове синоптики объявили и на 1 октября.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер.

Тем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

И еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.

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