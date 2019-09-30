Сильное наводнение в Индии: число жертв стремительно растет

Из-за наводнения в нескольких штатах Индии, причиной которого стали обильные ливни, погибли уже больше 100 человек. Власти предпринимают все меры, чтобы число жертв не увеличилось. Об этом сообщает NDTV.

Больше всего стихия затронула два индийских штата – Бихар и Уттар-Прадеш, но погибшие есть и в соседних штатах. После непрерывного дождя в Бихаре погибло 27 человек, а в Уттар-Прадеш – 87 смертей за последние 5 дней. Метеорологи предупреждают жителей штата о том, что в ближайшие 24 часа дождь увеличится.

Вследствие наводнения больше всего пострадали районы, расположенные в низине – затоплены частные больницы, магазины, дома. Было остановлено движение поездов и ограничено авиационное сообщение, многие люди остались без воды и электричества. Проводится эвакуация части заключенных местной тюрьмы, помещения которой также затопило.

Наводнение в Индии. Фото: @ThinknThought

Для спасения людей используют спасательные катера и муниципальные краны. Правительство Бихары попросило помощи в ВВС Индии для доставки продовольствия и медикаментов в пострадавшие районы и откачивания воды.

Как сообщали Українські новини, Испанию накрыло сильным наводнением, а в сети появились впечатляющие фото страшного потопа в Иркутской области России.

Ранее в Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли как минимум 44 человека.