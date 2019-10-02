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02 жовтня 2019, середа, 15:33 32
Політика 2019-10-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
Яценюк відхрестився від посади віце-прем'єра в новому уряді Зеленського

Яценюк відхрестився від посади віце-прем'єра в новому уряді Зеленського

Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба НФ
Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба НФ

Прес-служба лідера партії "Народний фронт", колишнього прем'єр-міністра (лютий 2014 - квітень 2016) Арсенія Яценюка заперечує переговори про призначення його в нинішній склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Останнім часом соціальними мережами і в медіа поширюється інформація про те, що Арсеній Яценюк може зайняти посаду першого віце-прем'єра України. Як прес-секретар лідера "Народного фронту", офіційно повідомляю: ця інформація не відповідає дійсності", - написала Лаппо.

Вона наголосила, що ніяких переговорів про входження Яценюка в нинішній уряд не триває і не планується.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Яценюка зараз розглядають на посаду першого віце-прем'єра в Кабінет міністрів Олексія Гончарука. За даними джерел "Страни", кандидатуру Яценюка лобіює його однопартієць з "Народного фронту" глава МВС Арсен Аваков, а також впливовий олігарх Віктор Пінчук. Останньому приписують вплив на значну частину Кабміну, зокрема міністра економіки Мілованова.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 перед з'їздом НФ рейтинг Яценюка впав нижче Капліна, Безсмертного і Тарути. Після чого ролик з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, де він тренується в спортзалі з фітболом, активно обговорювали соцмережі.

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