Яценюк с фитболом рассмешил соцсети

Ролик с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, где он в спортзале тренируется с фитболом, активно обсуждают соцсети.

Соответствующее видео опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.

"Физкульт привет!", - написала Лукаш и поставила хештег "Яценюк".

В комментариях пользователи шутят, предлагая свои трактовки спортивных занятий политика.

Не забыли также и про известное выражение Яценюка "куля в лоб, то куля в лоб", сравнив происходящее на ролике с этой фразой.

Как сообщали Українські Новини, 22 января исполнилось 5 лет "куле в лоб" Яценюка.

Также Яценюк похвалил Жданова за спортивные соревнования, которые тот не организовывал.

Ранее Порошенко продлил Яценюку госохрану.