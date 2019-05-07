Яценюк с фитболом рассмешил соцсети

Ролик с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, где он в спортзале тренируется с фитболом, активно обсуждают соцсети.\r\nСоответствующее видео опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Физкульт привет!", - написала Лукаш и поставила хештег "Яценюк".\r\nВ комментариях пользователи шутят, предлагая свои трактовки спортивных занятий политика.\r\n\r\nНе забыли также и про известное выражение Яценюка "куля в лоб, то куля в лоб", сравнив происходящее на ролике с этой фразой.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 22 января исполнилось 5 лет "куле в лоб" Яценюка.\r\nТакже Яценюк похвалил Жданова за спортивные соревнования, которые тот не организовывал. \r\nРанее Порошенко продлил Яценюку госохрану.