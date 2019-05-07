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07 мая 2019, вторник, 17:23 2196
Верховная Рада и партии 2019-05-07T17:25:59+03:00
Українські Новини
Яценюк с фитболом рассмешил соцсети

Яценюк с фитболом рассмешил соцсети

Ролик с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, где он в спортзале тренируется с фитболом, активно обсуждают соцсети.

Соответствующее видео опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в соцсети Facebook.

"Физкульт привет!", - написала Лукаш и поставила хештег "Яценюк".

В комментариях пользователи шутят, предлагая свои трактовки спортивных занятий политика.

Не забыли также и про известное выражение Яценюка "куля в лоб, то куля в лоб", сравнив происходящее на ролике с этой фразой.

Как сообщали Українські Новини, 22 января исполнилось 5 лет "куле в лоб" Яценюка.

Также Яценюк похвалил Жданова за спортивные соревнования, которые тот не организовывал. 

Ранее Порошенко продлил Яценюку госохрану.

Больше новостей о: Арсений Яценюк Спортзал Елена Лукаш

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