Введення штрафів за "євробляхи" вчергове відстрочили, - Гончарук

Після того, як Володимир Зеленський схвалив відстрочку штрафів за "євробляхи" до 20 листопада, Кабінет Міністрів вирішив відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Йдеться про відстрочку штрафів до 1 січня. Ми фактично переносимо дату. Відповідний законопроект також готується, в якому ми шукаємо модель, яку ми напрацюємо з власниками нерозмитнених автомобілів. Але це наше внутрішнє урядове рішення про те, яким чином ми організовуємо роботу органів поліції в цьому випадку і яким чином організовуємо роботу системи фіксації правопорушень, якщо такі існують", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що уряд готовий надати ЗМІ юридичні роз'яснення, як це узгоджуватиметься з законом.

"Це точно порушувати закон не буде", - запевнив він.

Гончарук додав, що уряд розраховує найближчим часом подати у Верховну Раду законопроект, в якому буде вирішено комплексно це питання.

Як повідомляли Українські Новини, штраф за нерозмитнені "євробляхи" мав набути чинності ще 22 серпня.

Спочатку штрафи мали ввести в травні 2019 року, але парламент вирішив відстрочити їх на три місяці.