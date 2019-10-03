Далі будуть пуховики і шапки: на Україну насувається сильне похолодання

У четвер, 3 жовтня, на заході України пройдуть дощі та похолодає, а в п'ятницю, 4 жовтня, температура повітря почне знижуватися у всіх областях.\r\nПро це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.\r\n"У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. До уваги тих, хто ганяє по Карпатах! Із завтра починається дощова холодна погода! Обережно! На решті території втримається суха погода", - йдеться в дописі.\r\nУ четвер в західних областях похолодає до +11..+17 градусів. У більшості областей буде ще літня погода, +17..+24 градуси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Києві 3 жовтня прогнозується суха погода, +22, +23 градуси, а в п'ятницю погода у столиці зміниться: пройдуть дощі та похолодає.\r\n"З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо й рукавички", - попередила синоптик.\r\nПрогноз опадів. Карта зі сторінки Наталки Діденко\r\nПрогноз температури повітря. Карта зі сторінки Наталки Діденко\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптики дали довготривалий прогноз погоди на весь жовтень.\r\nТим часом жовтень буде досить неспокійним за силою прояви сонячної активності.