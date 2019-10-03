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03 жовтня 2019, четвер, 06:00 6 Карта
Життя 2019-10-03T07:00:01+03:00
Українські Новини
Далі будуть пуховики і шапки: на Україну насувається сильне похолодання

Далі будуть пуховики і шапки: на Україну насувається сильне похолодання

Похолодання. Фото pixabay.com
Похолодання. Фото pixabay.com

У четвер, 3 жовтня, на заході України пройдуть дощі та похолодає, а в п'ятницю, 4 жовтня, температура повітря почне знижуватися у всіх областях.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. До уваги тих, хто ганяє по Карпатах! Із завтра починається дощова холодна погода! Обережно! На решті території втримається суха погода", - йдеться в дописі.

У четвер в західних областях похолодає до +11..+17 градусів. У більшості областей буде ще літня погода, +17..+24 градуси.

У Києві 3 жовтня прогнозується суха погода, +22, +23 градуси, а в п'ятницю погода у столиці зміниться: пройдуть дощі та похолодає.

"З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо й рукавички", - попередила синоптик.

Прогноз опадів. Карта зі сторінки Наталії ДіденкоПрогноз опадів. Карта зі сторінки Наталки Діденко

Прогноз температури повітря. Карта зі сторінки Наталії ДіденкоПрогноз температури повітря. Карта зі сторінки Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довготривалий прогноз погоди на весь жовтень.

Тим часом жовтень буде досить неспокійним за силою прояви сонячної активності.

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