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01 октября 2019, вторник, 06:00 418 Инфографика
Жизнь 2019-10-01T06:00:02+03:00
Українські Новини
Магнитные бури в октябре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в октябре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Магнитные бури в октябре. Фото: SunFood.com.ua
Магнитные бури в октябре. Фото: SunFood.com.ua

Второй месяц осени будет  достаточно неспокойным по силе проявления солнечной активности.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, незначительные геомагнитные бури и возмущения поля Земли пройдут в начале месяца - 3 и 6 октября, а также в конце месяца - 21 и 26 октября.

В то же время, 24 и 25 октября ожидаются магнитные бури. В остальные дни месяца, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная.

Этот прогноз подтверждается и данными экспертов из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. 

Как пережить неблагоприятные дни: 

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.

В период магнитных бурь медики рекомендуют поменьше пользоваться мобильными телефонами и как можно меньше времени проводить за компьютером.

Кроме того, в эти дни рекомендуется как можно больше времени проводить на свежем воздухе и обратить внимание на свой рацион питания.

Медики советуют также делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Гипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

В эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.

Также синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

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