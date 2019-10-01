Магнитные бури в октябре: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие

Второй месяц осени будет достаточно неспокойным по силе проявления солнечной активности.\r\nОб этом свидетельствуют предварительные данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.\r\nВ частности, незначительные геомагнитные бури и возмущения поля Земли пройдут в начале месяца - 3 и 6 октября, а также в конце месяца - 21 и 26 октября.\r\nВ то же время, 24 и 25 октября ожидаются магнитные бури. В остальные дни месяца, по предварительным данным лаборатории, ситуация спокойная.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЭтот прогноз подтверждается и данными экспертов из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. \r\nКак пережить неблагоприятные дни: \r\nМагнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ период магнитных бурь медики рекомендуют поменьше пользоваться мобильными телефонами и как можно меньше времени проводить за компьютером.\r\nКроме того, в эти дни рекомендуется как можно больше времени проводить на свежем воздухе и обратить внимание на свой рацион питания.\r\nМедики советуют также делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.\r\nГипертоникам медики советуют употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же врачи рекомендуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ эти дни у метеозависимых людей также могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышенная тревожность. Для снижения влияния магнитных бурь, необходимо также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок. И позаботиться о своем положительном психоэмоциональном настрое.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее глава Минздрава Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.