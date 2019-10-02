Том Круз прилетів в Одесу, поїв там в ресторані і полетів далі у Львів

Американський кіноактор і продюсер Том Круз знаходиться зараз в Одесі. Його літак Gulfstream IV реєстраційний номер 808T приземлився вранці в середу, 2 жовтня в аеропорту Одеси. Про це повідомляє Думська.

Очевидці бачили, як актор вийшов з літака, сів у чорну машину і поїхав.

Наголошується, що Круз - сертифікований пілот і частенько пілотує свій літак особисто.

Також він пообідав у ресторані "Бабель Фіш", що на Грецькій вулиці.

Фотографію опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці директор БФ "Холидейз" Олена Орлова.

За деякими даними, Круз відразу після ланчу вилетів з Одеси до Львова.

Як повідомляли Українські Новини, Том Круз приїхав до Києва і проїхався на метро. Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом.

В Україну Круз прилетів на запрошення президента Володимира Зеленського, з яким напередодні зустрічався на Банковій. Круз розповів, що хоче оглянути деякі локації для свого нового проекту. Можливо, одна з них знаходиться в Одесі або області.