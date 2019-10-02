Том Круз прилетів в Одесу, поїв там в ресторані і полетів далі у Львів

Американський кіноактор і продюсер Том Круз знаходиться зараз в Одесі. Його літак Gulfstream IV реєстраційний номер 808T приземлився вранці в середу, 2 жовтня в аеропорту Одеси. Про це повідомляє Думська.\r\nОчевидці бачили, як актор вийшов з літака, сів у чорну машину і поїхав.\r\nНаголошується, що Круз - сертифікований пілот і частенько пілотує свій літак особисто.\r\nТакож він пообідав у ресторані "Бабель Фіш", що на Грецькій вулиці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nФотографію опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці директор БФ "Холидейз" Олена Орлова.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗа деякими даними, Круз відразу після ланчу вилетів з Одеси до Львова.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Том Круз приїхав до Києва і проїхався на метро. Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом.\r\nВ Україну Круз прилетів на запрошення президента Володимира Зеленського, з яким напередодні зустрічався на Банковій. Круз розповів, що хоче оглянути деякі локації для свого нового проекту. Можливо, одна з них знаходиться в Одесі або області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n