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02 жовтня 2019, середа, 14:05 23
Політика 2019-10-02T14:22:30+03:00
Українські Новини
Том Круз прилетів в Одесу, поїв там в ресторані і полетів далі у Львів

Том Круз прилетів в Одесу, поїв там в ресторані і полетів далі у Львів

Літак Тома Круза. Фото: Думська
Літак Тома Круза. Фото: Думська

Американський кіноактор і продюсер Том Круз знаходиться зараз в Одесі. Його літак Gulfstream IV реєстраційний номер 808T приземлився вранці в середу, 2 жовтня в аеропорту Одеси. Про це повідомляє Думська.

Очевидці бачили, як актор вийшов з літака, сів у чорну машину і поїхав.

Наголошується, що Круз - сертифікований пілот і частенько пілотує свій літак особисто.

Також він пообідав у ресторані "Бабель Фіш", що на Грецькій вулиці.

Фотографію опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці директор БФ "Холидейз" Олена Орлова.

За деякими даними, Круз відразу після ланчу вилетів з Одеси до Львова.

Як повідомляли Українські Новини, Том Круз приїхав до Києва і проїхався на метро. Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом.

В Україну Круз прилетів на запрошення президента Володимира Зеленського, з яким напередодні зустрічався на Банковій. Круз розповів, що хоче оглянути деякі локації для свого нового проекту. Можливо, одна з них знаходиться в Одесі або області.

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