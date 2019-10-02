Андрій Шевченко готовий очолити "Мілан" на своїх умовах, - ЗМІ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівся з технічним директором "Мілана" Паоло Мальдіні і обговорив умови, на яких він готовий очолити італійський клуб. Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

Два колишніх одноклубника зустрілися в Мілані після матчу "Аталанта " - "Шахтар", який закінчився перемогою української команди, для обговорення можливої співпраці. Оскільки після серії невдач "россонері" можуть попрощатися з нинішнім тренером Марко Джампаоло, керівництво "Мілана" шукає йому заміну. Серед кандидатів на посаду розглядається нинішній тренер збірної України і колишній гравець італійського клубу Андрій Шевченко.

Як повідомляється, Шевченко погодився тренувати "Мілан", але поставив свої умови. По-перше, він готовий очолити команду не раніше листопада, оскільки Україну чекають важкі матчі відбору на Євро-2020 (куди вона має всі шанси потрапити) проти Португалії та Литви, а по-друге, володар "Золотого м'яча" 2004 року хоче поєднувати тренерську роботу в клубі та збірній. Керівництво "Мілана" взяв час, щоб обміркувати пропозицію їх колишнього гравця.

Як повідомляли Українські новини, збірна України в стартовому матчі відбіркового циклу Євро-2020 зіграла в Лісабоні внічию з командою Португалії.