Будівництво Шулявського мосту зупинено

В той час, як мер Києва Віталій Кличко прогнозує відкриття до кінця 2019 року Шулявського шляхопроводу, його будівництво зупинено.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Так, в розпал робочого дня, об 11.00, на будівництві нема ні одного робітника. Техніка стоїть без руху, деяка зачехлена або законсервована.

Будматеріали не привозять, бетоновозів також не видно, а на нові прольоти арматуру не в'яжуть. Два бетонних прольоти залили ще влітку. З тих пір ніяких істотних зрушень на будівництві немає.

Зазначимо, щодня в районі Шулявського мосту виникає затор із сотні автомобілів.

Як повідомляли Українські Новин, АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері на реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Реконструкцію Шулявського мосту почали ще 16 березня. ЗМІ писали, що АМКУ розслідує "розпил" 600 млн гривень, призначених для реконструкції Шулявського мосту.

В КМДА заявляли, що процедура тендеру на реконструкцію Шулявського мосту проведена в рамках законодавства. Реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.