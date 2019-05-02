АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста, - СМИ

Сразу две компании "Укрбуда" принимали участие в тендере по реконструкции Шулявского моста, в результате чего одна из компаний-победителей получила 600 миллионов гривен на выполнение ремонтных работ, сообщает "Экономическая правда".\r\nТак, 600 млн гривен разыграли между собой "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс". Обе компании входят в корпорацию "Укрбуд".\r\nВ результате такого конкурса, сопровождавшегося многочисленными нарушениями, указанные средства получила компания "Северо-украинский строительный альянс". Эта компания принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася Андрею Якусевичу.\r\nОтмечается, что ранее эти же компании участвовали в тендерах на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова (ожидаемая стоимость 2,8 млрд грн) и реконструкцию гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе (175 млн грн).\r\nВ результате этих двух тендеров "Укрбуд" нарушила антимонопольное законодательство суммарно на 3 млрд грн.\r\nПоэтому конкурс на ремонт Шулявского моста также привлек внимание Антимонопольного комитета, который начал собственное расследование относительно сговора на конкурсе между двумя указанными компаниями.\r\nТакже отмечается, что эти компании при участии в тендерах нарушили закон, ведь кроме общего вхождения в корпорацию "Укрбуд":\r\n\r\nимеют один адрес и средства связи;\r\nиспользовали один IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";\r\nоказывали друг другу финансовую помощь;\r\nприслали файлы с тендерными предложениями, которые имеют одинаковые свойства;\r\nимеют банковские гарантии от одного банка, выданные в один день и с последовательной регистрационной нумерацией.\r\n\r\nОтносительно тендеров на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии и реконструкцию гимназии 6 мая пройдет очередное заседание.\r\nПо "распилу" этими же компаниями 600 млн грн на тендере по "Шулявскому мосту" также должно состояться заседание, и если у компаний не появятся аргументы в свою защиту – их ожидают штрафы в размере до 10% дохода за последний отчетный год и запрет участвовать в тендерных процедурах следующие три года.\r\nКак сообщали Українські Новини, реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.\r\nВ КГГА заявили, что процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства.\r\nТакже СМИ писали, что строители Шулявского моста в Киеве вынуждены оставить работу и митинговать у здания АМКУ.