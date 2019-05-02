АМКУ расследует "распил" 600 млн гривен, предназначенных для реконструкции Шулявского моста, - СМИ

Сразу две компании "Укрбуда" принимали участие в тендере по реконструкции Шулявского моста, в результате чего одна из компаний-победителей получила 600 миллионов гривен на выполнение ремонтных работ, сообщает "Экономическая правда".

Так, 600 млн гривен разыграли между собой "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс". Обе компании входят в корпорацию "Укрбуд".

В результате такого конкурса, сопровождавшегося многочисленными нарушениями, указанные средства получила компания "Северо-украинский строительный альянс". Эта компания принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася Андрею Якусевичу.

Отмечается, что ранее эти же компании участвовали в тендерах на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова (ожидаемая стоимость 2,8 млрд грн) и реконструкцию гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе (175 млн грн).

В результате этих двух тендеров "Укрбуд" нарушила антимонопольное законодательство суммарно на 3 млрд грн.

Поэтому конкурс на ремонт Шулявского моста также привлек внимание Антимонопольного комитета, который начал собственное расследование относительно сговора на конкурсе между двумя указанными компаниями.

Также отмечается, что эти компании при участии в тендерах нарушили закон, ведь кроме общего вхождения в корпорацию "Укрбуд":

имеют один адрес и средства связи;

использовали один IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";

оказывали друг другу финансовую помощь;

прислали файлы с тендерными предложениями, которые имеют одинаковые свойства;

имеют банковские гарантии от одного банка, выданные в один день и с последовательной регистрационной нумерацией.

Относительно тендеров на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии и реконструкцию гимназии 6 мая пройдет очередное заседание.

По "распилу" этими же компаниями 600 млн грн на тендере по "Шулявскому мосту" также должно состояться заседание, и если у компаний не появятся аргументы в свою защиту – их ожидают штрафы в размере до 10% дохода за последний отчетный год и запрет участвовать в тендерных процедурах следующие три года.

Как сообщали Українські Новини, реконструкция Шулявского моста обойдется Киеву в 1 млрд гривен.

В КГГА заявили, что процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства.

Также СМИ писали, что строители Шулявского моста в Киеве вынуждены оставить работу и митинговать у здания АМКУ.