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02 жовтня 2019, середа, 08:48 11 Документ
Політика 2019-10-02T09:00:01+03:00
Українські Новини
Журналіст опублікував текст "формули Штайнмаєра"

Журналіст опублікував текст "формули Штайнмаєра"

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

"Формулу Штайнмайера" у вівторок, 1 жовтня, підписали Мартін Сайдик, Б. Гризлов, Н. Ніконорова (від "окремих районів Донецької області") та В. Дейнего (від "окремих районів Луганської області"). Про це написав головний редактор радіо НВ Валерій Калниш у Facebook, а також виклав скріни документів.

"Те, що було підписано 1 жовтня 2019 р. в Мінську. Точно такі ж копії підписали Мартін Сайдик, Б. Гризлов, Н. Ніконорова (від "окремих районів Донецької області") та В. Дейнего (від "окремих районів Луганської області"). Один в один (без шапки і абзацу 1) те, що раніше виклав у себе Роман Безсмертний. Власне про це і говорив Сайдик, коли повідомляв на прес-конференції про якісь листи. Тобто, кожна із сторін в ТКГ надіслала свій, узгоджений з усіма сторонами текст на ім'я Сайдика, при цьому немає підписів усіх учасників під одним документом. Нагадаю (не до ночі буде пом'янутим) слова глави МЗС РФ Лаврова в середині вересня, коли планувалося підписання єдиного документа: "Були сумніву перед зустріччю Контактної групи,  може статися, що проблема кількості підписантів стала причиною того, що це зірвалося. Але Леонід Кучма заявив, що він взагалі не хоче підписувати, інакше в Києві буде черговий Майдан", - написав журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

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