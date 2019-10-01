Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом

Мер Києва Віталій Кличко зводив голлівудського актора Тома Круза, який в Києві зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, на недобудований Подільсько-Воскресенський міст і добудований велосипедно-пішохідний, зі скляних частин якого нещодавно прибрали перегородки.\r\nПро це Кличко повідомив у своєму мікроблозі Twitter.\r\n"Оглядаємо разом з Томом Крузом київські локації для голлівудського кіно", - написав Кличко і тегнув офіційний мікроблог голлівудського актора.\r\nДо запису мер Києва прикріпив спільне селфі з Крузом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляє сайт КМДА, Кличко зводив актора також в парк "Муромець". При цьому брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на вертольоті. Також Клички прогулялися з Томом Крузом і режисерською групою, що приїхала з ним, пішохідно-велосипедним мостом.\r\nВіталій Кличко і Том Круз. Фото: КМДА\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Том Круз приїхав до Києва і проїхався на метро. Раніше в скандальному пішохідному мосту в Києві завелися мухи, яких було видно під склом.\r\nРаніше Кличко заявив, що Подільсько-Воскресенський міст запрацює до 2021.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n