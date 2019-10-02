Сьогодні в кожній області України буде "унікально" тепло і сонячно: синоптик розповіла, коли похолодає

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні очікується тепла і суха погода. У найближчій перспективі такого теплого дня не буде. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Так, повідомляється, що температура очікується в межах + 19 + 24 градусів, а зіпсувати хорошу погоду може тільки поривчастий вітер.

"Вже 3 жовтня на заході України різко зміниться погода, підуть дощі і похолодає. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшу частину України. Тому завтра всі не забуваємо темні окуляри і ловимо на ніс і щоки пізні веснянки", - написала Діденко.

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Як повідомляли Українські Новини, синоптики зробили довгостроковий прогноз погоди на жовтень 2019 року. Очікується тепла погода на початку місяця. У середині жовтня почнуться осінні дощі. У третій декаді жовтня буде холодно. Ночі будуть морозними, а ранок дуже прохолодним.



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