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02 жовтня 2019, середа, 06:00 5 Карта
Суспільство 2019-10-02T06:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні в кожній області України буде "унікально" тепло і сонячно: синоптик розповіла, коли похолодає

Сьогодні в кожній області України буде "унікально" тепло і сонячно: синоптик розповіла, коли похолодає

В Україні очікуються останні теплі деньки. Фото: Портал Акцент
В Україні очікуються останні теплі деньки. Фото: Портал Акцент

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні очікується тепла і суха погода. У найближчій перспективі такого теплого дня не буде. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Так, повідомляється, що температура очікується в межах + 19 + 24 градусів, а зіпсувати хорошу погоду може тільки поривчастий вітер.

"Вже 3 жовтня на заході України різко зміниться погода, підуть дощі і похолодає. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшу частину України. Тому завтра всі не забуваємо темні окуляри і ловимо на ніс і щоки пізні веснянки", - написала Діденко.

Як


Як повідомляли Українські Новини, синоптики зробили довгостроковий прогноз погоди на жовтень 2019 року. Очікується тепла погода на початку місяця. У середині жовтня почнуться осінні дощі. У третій декаді жовтня буде холодно. Ночі будуть морозними, а ранок дуже прохолодним.

В Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років. Цей циклон вже назвали "Монстр зі Сходу". Зима може наступити в цьому році дуже рано.

Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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