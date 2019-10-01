У вересні ціни на автогаз підскочили

З 2 по 30 вересня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,71% з 11,73 до 11,93 гривні за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,37% з 13,31 гривень/літр.

Великооптові ціни на бензин 2-30 вересня, гривень/тонна:

Назва продукту Середня ціна на 30 вересня Середня ціна на 2 вересня Зміни до 02.09.2019 А-92 27 800 28 320 -520 А-95 (імпорт) 28 920 29 558 -638

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 30 вересня роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,14% з 28,03 до 28,07 гривень за літр. У той же час, з 2 по 30 вересня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.

Тим часом "Консалтингова група "А-95" оцінювала дефіцит дизельного палива у вересні в 60 тис. тонн, або 10% від очікуваного обсягу споживання в Україні. Так, у серпні порівняно з липнем поставки російського дизельного палива скоротилися в 4,5 раза (якщо в липні було більш як 300 тис. тонн поставок, то через місяць — 52 тис. тонн).