У вересні ціни на автогаз підскочили

З 2 по 30 вересня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,71% з 11,73 до 11,93 гривні за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,37% з 13,31 гривень\/літр.\r\nВеликооптові ціни на бензин 2-30 вересня, гривень\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 30 вересня\r\nСередня ціна на 2 вересня\r\nЗміни до 02.09.2019\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27 800\r\n28 320\r\n-520\r\n\r\n\r\nА-95 (імпорт)\r\n28 920\r\n29 558\r\n-638\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 2 по 30 вересня роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,14% з 28,03 до 28,07 гривень за літр. У той же час, з 2 по 30 вересня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.\r\nТим часом "Консалтингова група "А-95" оцінювала дефіцит дизельного палива у вересні в 60 тис. тонн, або 10% від очікуваного обсягу споживання в Україні. Так, у серпні порівняно з липнем поставки російського дизельного палива скоротилися в 4,5 раза (якщо в липні було більш як 300 тис. тонн поставок, то через місяць — 52 тис. тонн).