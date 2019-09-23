В разгар осеннего сезона дизеля не хватает, цены растут ежедневно, - Куюн

"Консалтинговая группа "А-95" оценивает дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Об этом директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн написал в своей публикации в издании "Зеркало недели", передают Українські Новини.

По его словам, введенная Кабмином пошлина на трубопроводные поставки российского дизельного топлива остановила крупнейший канал импорта ресурса, который обеспечивал первом полугодии 2019 года около 45% украинского рынка.

Так, в августе по сравнению с июлем поставки российского дизельного топлива сократились в 4,5 раза (если в июле было более 300 тыс. тонн поставок, то месяц спустя — 52 тыс. тонн).

"Дефицит дизельного топлива в сентябре оценивается в 60 тыс. тонн, или 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Отмечу, что осенью 2018 вдвое меньший дефицит привел к взлету оптовых цен, обнулению оптового предложения на рынке и тихой панике. Все это уже есть сегодня. Сравнение динамики мировых и оптовых цен в Украине показывает, что спред между ними в сентябре резко вырос, что указывает на рост "ажиотажной" составляющей. Что будет в октябре с рынком украинских нефтепродуктов, сказать никто не берется", - написал он.

По словам Куюна, белорусские нефтеперерабатывающие заводы в связи с ремонтными работами обеспечат лишь выполнение долгосрочных контрактов суммарным объемом 180 тыс. тонн.

"Самый реалистичный способ обеспечения октябрьского, а также ноябрьского балансов (белорусские НПЗ быстро из ремонтов не выходят) — нефтепродуктопровод. Внутренние цены уже с лихвой позволяют импортировать даже с учетом пошлины. Но если в августе покупать из трубы не хотел рынок, то теперь не может (или не хочет) продавать поставщик. Дешевые объемы, которые до августа качали в Новоград-Волынский, ушли на другие экспортные направления. С учетом предполагаемого острого дефицита дизтоплива на октябрь открывается хорошее окно, но, по имеющимся данным, ресурсодержатели заинтересованы в долгосрочных контрактах", - написал он.

По словам Куюна известно, что идут переговоры на поставки в октябре, но поставщик настаивает на долгосрочных контрактах, которые с учетом пошлины станут убыточными для покупателей уже в декабре, после возобновления белорусских поставок и снижения потребления.

"Мгновенно разрубить проблему могла бы отмена пошлин, что гарантировало бы доходность контрактов и оперативное начало поставок на "сухой" рынок. Получатели "трубопроводного" дизтоплива уже обратились к премьеру Гончаруку. Каким будет ответ и будет ли, пока неизвестно. Полностью очевидно, что эта тема находится не в экономической, а в политической плоскости: нефтепродуктопровод четко ассоциируется с Виктором Медведчуком, на которого у новой властной команды острая аллергия", - отметил он.

Как сообщали Україніські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" ранее заявляла, что на сентябрь прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива составляет 150 тысяч тонн.

Тем временем ДТ в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что 18 сентября, нефтеперевалочный морской порт Южный остановил работу, после того, как 17 сентября остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне.