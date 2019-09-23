В разгар осеннего сезона дизеля не хватает, цены растут ежедневно, - Куюн

"Консалтинговая группа "А-95" оценивает дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Об этом директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн написал в своей публикации в издании "Зеркало недели", передают Українські Новини.\r\nПо его словам, введенная Кабмином пошлина на трубопроводные поставки российского дизельного топлива остановила крупнейший канал импорта ресурса, который обеспечивал первом полугодии 2019 года около 45% украинского рынка.\r\nТак, в августе по сравнению с июлем поставки российского дизельного топлива сократились в 4,5 раза (если в июле было более 300 тыс. тонн поставок, то месяц спустя — 52 тыс. тонн).\r\n"Дефицит дизельного топлива в сентябре оценивается в 60 тыс. тонн, или 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Отмечу, что осенью 2018 вдвое меньший дефицит привел к взлету оптовых цен, обнулению оптового предложения на рынке и тихой панике. Все это уже есть сегодня. Сравнение динамики мировых и оптовых цен в Украине показывает, что спред между ними в сентябре резко вырос, что указывает на рост "ажиотажной" составляющей. Что будет в октябре с рынком украинских нефтепродуктов, сказать никто не берется", - написал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо словам Куюна, белорусские нефтеперерабатывающие заводы в связи с ремонтными работами обеспечат лишь выполнение долгосрочных контрактов суммарным объемом 180 тыс. тонн.\r\n"Самый реалистичный способ обеспечения октябрьского, а также ноябрьского балансов (белорусские НПЗ быстро из ремонтов не выходят) — нефтепродуктопровод. Внутренние цены уже с лихвой позволяют импортировать даже с учетом пошлины. Но если в августе покупать из трубы не хотел рынок, то теперь не может (или не хочет) продавать поставщик. Дешевые объемы, которые до августа качали в Новоград-Волынский, ушли на другие экспортные направления. С учетом предполагаемого острого дефицита дизтоплива на октябрь открывается хорошее окно, но, по имеющимся данным, ресурсодержатели заинтересованы в долгосрочных контрактах", - написал он.\r\nПо словам Куюна известно, что идут переговоры на поставки в октябре, но поставщик настаивает на долгосрочных контрактах, которые с учетом пошлины станут убыточными для покупателей уже в декабре, после возобновления белорусских поставок и снижения потребления.\r\n"Мгновенно разрубить проблему могла бы отмена пошлин, что гарантировало бы доходность контрактов и оперативное начало поставок на "сухой" рынок. Получатели "трубопроводного" дизтоплива уже обратились к премьеру Гончаруку. Каким будет ответ и будет ли, пока неизвестно. Полностью очевидно, что эта тема находится не в экономической, а в политической плоскости: нефтепродуктопровод четко ассоциируется с Виктором Медведчуком, на которого у новой властной команды острая аллергия", - отметил он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Україніські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" ранее заявляла, что на сентябрь прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива составляет 150 тысяч тонн.\r\nТем временем ДТ в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн\/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.\r\n"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что 18 сентября, нефтеперевалочный морской порт Южный остановил работу, после того, как 17 сентября остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n