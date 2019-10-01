Туреччина почала односторонні військові дії у Сирії

Анкара планує самостійно очистити регіон від курдів, етнічна група на Близькому Сході, і розмістити два мільйони людей в безпечних зонах, які будуть створені в Сирії, повідомляють Reuters.

Туреччина почала односторонні військові дії в "безпечній зоні" на північному сході Сирії. Зокрема, Анкара планує розмістити близько 2 млн сирійських біженців у "безпечній зоні", яку планують очистити від бойовиків курдської загону самооборони. "Ми не досягли одного з бажаних результатів Євфрату на сході. Туреччина не може втратити жодного дня з цього питання. Немає іншого вибору, крім як діяти самостійно. Ми плануємо розмістити 2 млн осіб в безпечних зонах, що ми створимо. Ми розрахували витрати і будемо докладати зусиль для поліпшення. Ми почнемо робити кроки, як тільки регіон буде врятований від навали терору", - заявив турецький президент Реджеп Ердоган. Раніше Ердоган заявив, що Туреччина готова почати військову операцію на північному сході Сирії в разі, якщо до кінця вересня там не буде створена так звана зона безпеки. Як повідомляли Українські Новини, Стамбул "здригнувся від потужного землетрусу в 5.7 балів, а у Терме обвалився міст.. Раніше в турецькому готелі на російських дітей вилили палаюче масло.