підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 20:39 18
Політика світу 2019-10-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Туреччина почала односторонні військові дії у Сирії

Туреччина почала односторонні військові дії у Сирії

Реджеп Ердоган. Фото: Reuters
Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Анкара планує самостійно очистити регіон від курдів, етнічна група на Близькому Сході, і розмістити два мільйони людей в безпечних зонах, які будуть створені в Сирії, повідомляють Reuters.

Туреччина почала односторонні військові дії в "безпечній зоні" на північному сході Сирії. Зокрема, Анкара планує розмістити близько 2 млн сирійських біженців у "безпечній зоні", яку планують очистити від бойовиків курдської загону самооборони. "Ми не досягли одного з бажаних результатів Євфрату на сході. Туреччина не може втратити жодного дня з цього питання. Немає іншого вибору, крім як діяти самостійно. Ми плануємо розмістити 2 млн осіб в безпечних зонах, що ми створимо. Ми розрахували витрати і будемо докладати зусиль для поліпшення. Ми почнемо робити кроки, як тільки регіон буде врятований від навали терору", - заявив турецький президент Реджеп Ердоган. Раніше Ердоган заявив, що Туреччина готова почати військову операцію на північному сході Сирії в разі, якщо до кінця вересня там не буде створена так звана зона безпеки. Як повідомляли Українські Новини, Стамбул "здригнувся від потужного землетрусу в 5.7 балів, а у Терме обвалився міст.. Раніше в турецькому готелі на російських дітей вилили палаюче масло.

Більше новин про: Туреччина сирія Реджеп Таїп Ердоган політичні біженці військові дії

Архів
Новини
Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна" 22:00
Віталій Кличко і Том Круз. Фото: Кличко/Twitter
Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом 21:58
Кабмін вирішив, що у міністра енергетики буде аж вісім заступників 21:16
Депутатів позбавлять компенсації за прогули Ради 21:15
У вересні ціни на автогаз підскочили 21:10
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok