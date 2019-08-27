В Турции обвалился мост: люди и микроавтобус упали в воду

Вчера, 26 августа, в турецком городе Терме обвалился мост, два человека получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Отмечается, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно использовали, заявил мэр Терме Али Клич.

Два человека получили ранения, упав в пропасть, образовавшуюся в результате обвала. Также был поврежден припаркованный микроавтобус, который упал в реку.







Как сообщали Українські Новини, в Харькове обвалилась на рельсы одна сторона моста.



Ранее в Москве во время гимна в Новый год рухнул мост с толпой людей. Не менее трех человек пострадали.



Также в Шевченковском районе Киева пешеходный мост рухнул в обрыв.



В Тернопольской области обвалился мост через реку Серет.



Кроме того, 14 августа в Генуе (Италия) обрушился автомобильный мост. В результате погиб 41 человек.

Также недавно было опубликовано видео рухнувшего в реку моста вместе с поездом в США.

В Колумбии рухнул строящийся мост: 10 человек умерли под завалами.







