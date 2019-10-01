підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 20:05 17
Фінанси 2019-10-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень: як проходить процес

Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень: як проходить процес

Купюри в тисячу гривень. Фото:
Купюри в тисячу гривень. Фото: "Сьогодні"

У рамках заходу, присвяченого 25-річчю Банкнотно-монетного двору України Національний банк (НБУ) показав процес виготовлення 1000-гривневої купюри, повідомляє "Сьогодні".

Як зазначив начальник управління організації виготовлення та захисту грошей департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко, система захисту банкнот гривень знаходиться на високому рівні, порівнянному з рівнем систем захисту провідних валют світу. Водночас кількість вилучених підробок національної валюти стабільно низька.

"Банкнота номіналом 1000 гривень має понад 20 елементів захисту, що дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. Найголовніші з них – "віконна" захисна стрічка і елемент SPARK. Це елементи з оптично змінним ефектом: при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а колір елемента SPARK поступово змінюється від золотистого кольору до нефритового", - пояснив він.

Тищенко додав, що введення в обіг нової банкноти номіналом 1000 гривень зробить розрахунки для громадян і бізнесу зручними, сприятиме зменшенню операційних витрат банківських установ і витрат на інкасацію.

"Це дозволить істотно заощадити витрати Національного банку на друк, зберігання, оброблення та перевезення банкнот", – зазначив він.

Купюри в тисячу гривень. Фото: Купюри в тисячу гривень. Фото: "Сьогодні"

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію. Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.

Більше новин про: НБУ Купюра Національний банк України нові купюри 1000 гривень грошова купюра

Архів
Новини
Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна" 22:00
Віталій Кличко і Том Круз. Фото: Кличко/Twitter
Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом 21:58
Кабмін вирішив, що у міністра енергетики буде аж вісім заступників 21:16
Депутатів позбавлять компенсації за прогули Ради 21:15
У вересні ціни на автогаз підскочили 21:10
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok