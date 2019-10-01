Нацбанк масово друкує нові купюри у тисячу гривень: як проходить процес

Як зазначив начальник управління організації виготовлення та захисту грошей департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко, система захисту банкнот гривень знаходиться на високому рівні, порівнянному з рівнем систем захисту провідних валют світу. Водночас кількість вилучених підробок національної валюти стабільно низька.

"Банкнота номіналом 1000 гривень має понад 20 елементів захисту, що дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. Найголовніші з них – "віконна" захисна стрічка і елемент SPARK. Це елементи з оптично змінним ефектом: при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а колір елемента SPARK поступово змінюється від золотистого кольору до нефритового", - пояснив він.

Тищенко додав, що введення в обіг нової банкноти номіналом 1000 гривень зробить розрахунки для громадян і бізнесу зручними, сприятиме зменшенню операційних витрат банківських установ і витрат на інкасацію.

"Це дозволить істотно заощадити витрати Національного банку на друк, зберігання, оброблення та перевезення банкнот", – зазначив він.

Купюри в тисячу гривень. Фото: "Сьогодні"

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію. Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.