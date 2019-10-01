Кабмін пропонує Раді зменшити ренту на видобуток бурштину на 10%

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді знизити ренту на видобуток бурштину з 25% до 15%. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

"Згідно новим нормам закону, буде запроваджено тимчасовий мораторій на вивіз необробленого бурштину за кордон. Більш того, всі земельні питання доступу до покладів бурштину будуть врегульовані, а ряд дублюючих і архаїчних погоджень, такі як гірничий відвід, дозвіл на зняття родючого шару - ліквідовані", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за недотримання вимог рекультивації землі буде введена сувора відповідальність: за незаконне видобування корисних копалин - кримінальна, а за порушення встановлених законодавством обов'язкових вимог щодо видобутку корисних копалин - адміністративна. За новими правилами буде введено єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку на 5 років на ділянки до 10 га з визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.Крім того, буде знижена ставка рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 15%, а 30% рентної плати направляти на користь місцевих громад (ВІДГ).

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді заборонити експорт бурштину сирцю і ввести продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ввести штраф в розмірі від 700 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,9 тис. до 51 тис. гривень) або позбавлення волі на термін від 1 до 7 років за незаконний видобуток бурштину.

Також президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.