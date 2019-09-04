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04 сентября 2019, среда, 19:06 28
Президент 2019-09-04T19:11:16+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект

Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Соответствующий законопроект №2059 появился на сайте парламента, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме лишения свободы на срок до трех лет, за незаконную добычу янтаря предлагают наказывать ограничением свободы на аналогичный срок, а также штрафами в размере 700-3000 необлагаемых минимумов.

В случаях, когда добыча янтаря осуществляется в заповедной зоне или это преступление лицо совершает повторно Зеленский предлагает ввести наказание в виде лишения свободы на срок 4-7 лет.

"Из-за самовольного пользования недрами и применяемые методы добычи янтаря (в основном применяется метод гидроразмыва) ежегодно на больших площадях украинской земли меняется гидрологический режим, уничтожаются десятки гектаров лесных массивов и земельных угодий, повреждается почвенный и растительный покровы, портится плодородный слой земли, что существенно ограничивает возможность дальнейшей эксплуатации почвы, и в конечном итоге может привести к экологической катастрофе", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.

После рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Житомирскую область прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.

Также под Ровно две сотни "янтарщиков" в балаклавах побили полицейские авто.

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