Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. Соответствующий законопроект №2059 появился на сайте парламента, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме лишения свободы на срок до трех лет, за незаконную добычу янтаря предлагают наказывать ограничением свободы на аналогичный срок, а также штрафами в размере 700-3000 необлагаемых минимумов.



В случаях, когда добыча янтаря осуществляется в заповедной зоне или это преступление лицо совершает повторно Зеленский предлагает ввести наказание в виде лишения свободы на срок 4-7 лет.



"Из-за самовольного пользования недрами и применяемые методы добычи янтаря (в основном применяется метод гидроразмыва) ежегодно на больших площадях украинской земли меняется гидрологический режим, уничтожаются десятки гектаров лесных массивов и земельных угодий, повреждается почвенный и растительный покровы, портится плодородный слой земли, что существенно ограничивает возможность дальнейшей эксплуатации почвы, и в конечном итоге может привести к экологической катастрофе", - говорится в пояснительной записке к законопроекту Президента.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.



После рабочей поездки Президента Владимира Зеленского в Житомирскую область прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.



Также под Ровно две сотни "янтарщиков" в балаклавах побили полицейские авто.