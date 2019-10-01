Українська сторона ТКГ підписала "формулу Штайнмайєра" в Мінську, - росЗМІ

Українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмайера" в Мінську після того, як радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі. \r\nПро це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, українська делегація підписала у вівторок "формулу Штайнмайера" на черговому засіданні ТКГ.\r\n"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками голів "нормандської четвірки", - повідомляють джерела агентства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, підписи під документом поставили представники республік Донбасу, а також Росії і Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайера". Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайера" ляже в основу законопроекту.