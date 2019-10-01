Українська сторона ТКГ підписала "формулу Штайнмайєра" в Мінську, - росЗМІ

Українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмайера" в Мінську після того, як радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, українська делегація підписала у вівторок "формулу Штайнмайера" на черговому засіданні ТКГ.

"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками голів "нормандської четвірки", - повідомляють джерела агентства.

Крім того, підписи під документом поставили представники республік Донбасу, а також Росії і Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомляли Українські Новини, під Офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайера". Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє про те, що так звана "формула Штайнмайера" ляже в основу законопроекту.