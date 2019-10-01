Віктор Цой став героєм матчу з Ліваном на ЧС з міні-футболу

У першому матчі групового етапу чемпіонату світу з міні-футболу, який проходить в Австралії, збірна України розгромила збірну Лівану. Про це у Facebook повідомляє Федерація міні-футболу України.

Незважаючи на остаточний рахунок 0:3 на користь української команди, матч, який відбувся в м. Перт, був дуже непростим для збірної України. Вже на 5-й хвилині червону картку отримав воротар Стів Вархомій, після чого українці залишилися в меншості. Його місце у воротах зайняв польовий гравець Віктор Цой, який відстояв практично весь матч, а на 34-й хвилині гри забив гол. У складі української команди також відзначилися Андрій Хомин (15 хвилина) та Євген Задорожний, який забив на 45 хвилині поєдинку.

В групу С разом з Україною і Ліваном також потрапили Румунія і Нігерія. Наступний матч Україна проведе 3 жовтня з румунами, які сьогодні в паралельному матчі розбили Нігерію з рахунком 10:0.

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