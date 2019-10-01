підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 17:52 43
Спорт 2019-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Віктор Цой став героєм матчу з Ліваном на ЧС з міні-футболу

Віктор Цой став героєм матчу з Ліваном на ЧС з міні-футболу

Збірна України з міні-футболу. Фото:Facebook/ukraineminifootball
Збірна України з міні-футболу. Фото:Facebook/ukraineminifootball

У першому матчі групового етапу чемпіонату світу з міні-футболу, який проходить в Австралії, збірна України розгромила збірну Лівану. Про це у Facebook повідомляє Федерація міні-футболу України.

Незважаючи на остаточний рахунок 0:3 на користь української команди, матч, який відбувся в м. Перт, був дуже непростим для збірної України. Вже на 5-й хвилині червону картку отримав воротар Стів Вархомій, після чого українці залишилися в меншості. Його місце у воротах зайняв польовий гравець Віктор Цой, який відстояв практично весь матч, а на 34-й хвилині гри забив гол. У складі української команди також відзначилися Андрій Хомин (15 хвилина) та Євген Задорожний, який забив на 45 хвилині поєдинку.

В групу С разом з Україною і Ліваном також потрапили Румунія і Нігерія. Наступний матч Україна проведе 3 жовтня з румунами, які сьогодні в паралельному матчі розбили Нігерію з рахунком 10:0.

Як повідомляли "Українські новини", у Києві на базі УАФ підвели підсумки проекту "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів".

Також, Андрій Шевченко може повернутися в "Мілан" головним тренером, а збірна України з футболу має всі шанси пройти на Євро-2020.

Більше новин про: Австралія Міні-футбол Чемпіонат світу Збірна України

Архів
Новини
Не важливо, кандидати або кандидатки: відбір полярників в Антарктиду пройде без гендерних обмежень 19:46
ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський 19:40
Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" 19:30
Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС – єдине правильне рішення, щоб область не залишилася без електроенергії, - екс-міністр ЖКГ Кучеренко 19:22
Військовий парад в КНР. Фото: China Daily
Китай відсвяткував 70-річчя КНР грандіозним парадом 19:11
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok