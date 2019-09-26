В Киеве на базе УАФ подвели итоги проекта "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов"

"Без предметного отношения к поддержке непрофессионального и детско-юношеского футбола со стороны государства и неправительственных организаций, меценатов и спонсоров, Украина не сможет претендовать на высокие спортивные достижения на международной арене. К сожалению, мы имели реальный пример запущенности нашего непрофессионального спорта в начале 90-х годов. Как результат: мягко говоря, более чем скромные выступления наших атлетов, в том числе и футбольных команд, в первой половине нынешнего тысячелетия. В последние годы ситуация начала кардинально меняться к лучшему". Такими размышлениями по итогам реализации очередного этапа проекта "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов", которые были подведены на мероприятиях в Доме футбола УАФ, в комментарии Українським Новинам поделился первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

Как подчеркнули в Национальной футбольной союзе, целью данной акции является материально-техническая поддержка любительских футбольных клубов, детско-юношеских спортивных учреждений и популяризация любительского футбола в Украине.

Стартовал данный проект в июне 2018 на НТК имени Виктора Банникова. В течение декабря Национальной ассоциацией было получено 75 заявок на реализацию соответсвующих проектов, что свидетельствовало о большой интерес со стороны малых общин, футбольных клубов и спортивных учреждений. В течение января-февраля были изучены все заявки, и жюри конкурса во главе с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым, представителями Посольства ФРГ в Украине, GIZ, ААФУ, Минрегионстроя и УАФ объявило победителей. Ими стали представители 11-ти общин любительских футбольных клубов из всех регионов страны.

"Таким образом, было реализовано 11 проектов в малых общинах, которые сумели улучшить или обновить спортивную инфраструктуру, повысить потенциал и эффективность работы любительских футбольных клубов, увеличить участие в занятиях спортом детей и молодежи, привлечь местные власти и бизнес к участию в поддержке спорта, - заявил первый вице-президент Ассоциации любительского футбола Украины Александр Каденко.

В УАФ особо подчеркнули, что благодаря реализацию данного дела, клубы научились находить и привлекать инвестиции. Кроме 121 тыс. евро финансовой поддержки клубов от немецкого правительства, в рамках проекта были дополнительно привлечены инвестиции от общин, местных предприятий, а также собственные ресурсы клубов на сумму, эквивалентную 297 тыс. евро.

"Поддержка развития малых общин и любительских футбольных клубов очень важна для развития массового футбола в Украине. Кроме значительной финансовой и инфраструктурной поддержки проекта, мы также смогли провести обучение менеджеров и волонтеров на базе ведущего немецкого опыта", - констатировал Вадим Костюченко.

В свою очередь региональный директор GIZ в Украине и Беларуси Сабине Мюллер и референт по вопросам экономического сотрудничества и развития Посольства ФРГ в Украине Тобиас Шрадер отметили положительный результат этого проекта в нашей стране и то, что в будущем он даст толчок для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры и поможет созданию европейских условий для занятий спортом в регионах.

В рамках подведения итогов очередного этапа данного проекта, на искусственных полях НТК имени Банникова УАФ был дан старт новому сезону Фестиваля чемпионов "Открытые уроки футбола" с участием детей и волонтеров - участников проекта, а также команд из села Рожки Ставищенского района, Боярки, Вишневого, села лепешки, Калиновки и Василькова Киевской области. На память дети получили сувениры от Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что проект "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов" реализуется Ассоциацией любительского футбола Украины в партнерстве с Украинской ассоциацией футбола и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины при финансовой поддержке правительства Германии через федеральную компанию Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.