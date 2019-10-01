Скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття: в НБУ назвали цифри

Банкнотно-монетний двір (БМД) Національного банку виготовив майже 25 млрд банкнот гривні і 11 млрд розмінних і обігових монет за 25 років.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Як зазначається, банкнотно-монетний двір на 100% забезпечує потреби України в виготовленні власної грошової одиниці: банкнот, розмінних, обігових і пам'ятних монет.

"Виготовлення всіх фарб для друку гривні, рецептура яких є державною таємницею, БМД здійснює самостійно з швейцарської сировини, а технологічні можливості БМД повністю відповідають міжнародним стандартам", - повідомив генеральний директор БМД Володимир Баглай.

Також він додав, що для того, щоб розробити дизайн і систему захисту однієї банкноти, буде потрібно близько року. Як зазначив начальник управління організації виготовлення та захисту грошей департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко, система захисту банкнот гривень на високому рівні, порівнянному з рівнем систем захисту провідних валют світу.

"Нова банкнота номіналом 1000 гривень має більше 20 елементів захисту, що дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту", - повідомив він.

Також Тищенко додав, що введення в обіг нової банкноти номіналом 1000 гривень дозволить істотно заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, оброблення та перевезення банкнот.

Як повідомляли Українські Новини, після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок. Також з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.