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01 жовтня 2019, вівторок, 15:47 9
Суспільство 2019-10-01T17:45:04+03:00
Українські Новини
Українські військові отримали новий зал очікування на Центральному київському вокзалі

Українські військові отримали новий зал очікування на Центральному київському вокзалі

Вокзал. Фото: strana.ua
Вокзал. Фото: strana.ua

У Києві на Центральному залізничному вокзалі запрацював новий зал очікування та відпочинку для учасників бойових дій на сході України, повідомляє "Радіо Свобода".

Новий центр переробили із залу для прийому офіційних делегацій (депутатського залу): тут облаштовані дві кімнати для відпочинку, кімната для приготування і прийому їжі, буфет, душова, санітарні кімнати і камера для речей. Зал розташований на першому поверсі будівлі центрального вокзалу, працює цілодобово.

"Суспільство в неоплатному боргу перед захисниками України, відкриття кімнати - вклад "Укрзалізниці" на допомогу захисникам країни. Ми плануємо протягом місяця переобладнати колишні депутатські кімнати на зали для відпочинку бійців на залізничних вокзалах Дніпра, Львова, Миколаєва", - повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Зал очікування. Фото: Радіо СвободаЗал очікування. Фото: Радіо Свобода

Перший заступник міністра у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Антон Колумбет нагадав, що перші кімнати для відпочинку військових були відкриті з ініціативи волонтерів на залізничних вокзалах Дніпра, Києва і Харкова.

Як повідомляли "Українські Новини", в результаті реформ на "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити повільніше в 2 рази. Раніше "Укрзалізниця" запропонувала замінити традиційні підстаканники на паперові і розповіла як здійснити повернення електронного квитка.

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