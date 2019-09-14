В результате реформ на "Укрзализныце" вагоны с нефтепродуктами стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус

В результате реформ на "Укрзализныце" вагоны с нефтепродуктами стали ездить в 2 раза медленнее, вследствие чего м ногие украинские автозаправки простаивают без топлива

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"За 8 лет вагоны "Укрзализныци" стали ездить более чем вдвое медленнее", - написал он.

Так, Герус привел статистику оборачиваемости вагонов "Укрзализныци" на примере вагон-цистерн с нефтепродуктами и временем доставки в один конец.

По его словам, на 2011 год - это 5,5 суток из Коростеня в Обводную (Днепр) и 7 суток из Коростеня в Выгоду (Одесса). На июль 2019 - уже 8 суток из Коростеня в Обводную и 10 денй из Коростеня в Выгоду. В августе же 2019 - 12 суток из Коростеня в Обводную и 15 - из Коростеня в Выгоду.

"Я, конечно, "за" дорогие корпоративные реформы, высокооплачиваемые наблюдательные советы/продажи, но когда это как-то коррелирует с улучшением работы компаний не в презентациях, а в реальной жизни", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук выступает за разделение "Укрзализныци", а "Укрзализныця" решила сформировать запас вагонов на период пиковых грузоперевозок.