"Укрзализныця" напомнила, как вернуть билеты online

Возврат железнодорожного билета, в случае если изменились планы, как принято считать - дело связанное с большим стрессом и сопутствующими проблемами с кассирами либо интернет-сайтом. "Укрзализныця" решила напомнить о основных правилах на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

Если пассажир решил отказаться от поездки по любой из собственных причин, ему:

Возвращают деньги в полном объеме в том случае, если возврат проводится не менее чем за сутки до отправки поезда. Если пассажир решил вернуть не использованные билеты в периоде от 24 до 9 часов до отправки поезда, ему возвращают полную стоимость билета, плюс 50 процентов стоимости плацкарты. Если возврат производится менее чем за 9 часов до отправки поезда, пассажиру возвращается полная стоимость билета, а стоимость плацкарты нет.

В случае если пассажир не успел на поезд, либо не захотел ехать, но не успел до его отправки, то ему будет возвращено 10 процентов от полной стоимости билета и плацкарты. При условии, что возврат будет проведен в течение одного часа после отправки поезда.

Если пассажир решил провести возврат билетов, позже чем через час после отправки поезда, возврат билетов не производится.

Возвращая билеты, следует помнить, что во всех случаях, помимо вины перевозчика, будут также сняты комиссионные сборы и все остальные, которые участвуют в операции оформления.

В том случае, если поездка не удалась по вине перевозчика, деньги за билет должны быть возвращены в полном объеме.

Если же пассажир рассчитывался безналичным расчётом, то до отправки поезда он самостоятельно оформляет возврат через установленные на билете каналы. В случае если возврат производится после отправки, но не позже чем через один час, пассажиру необходимо обратиться в кассу на пункте отправки. Все деньги будут возвращаться на карту клиенту.

В случае если билет, который необходимо вернуть, имеется только на электронном носителе, до оформления возврата его необходимо распечатать.

Деньги за возврат билета, который был оформлен безналичным расчетом, должны будут возвращены на счет клиента в течение 30 календарных дней.

Как видим на бумаге, так и на практике, все должно быть крайне просто и прозрачно. Главное, при возврате всегда учитывать сервисный сбор.

Правила возврата билетов. Фото: facebook.com/Укрзализныця

Напомним, что "Укрзализныця" начала продавать билеты на некоторые направления за 60 дней, а также перевозить почтовые отправления.

Ранее "Укрзализниця" выделила полтора миллиона гривен на полотенца и вышиванки.